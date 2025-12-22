Vodovod Tuzla: 2025. godina obilježena velikim infrastrukturnim projektima

Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla u 2025. godini realizovalo je niz projekata čiji je cilj bio jačanje vodovodne infrastrukture, povećanje sigurnosti snabdijevanja vodom i dugoročno planiranje dodatnog razvoja sistema. Kako kaže direktor ovog preduzeća, Aid Berbić, zvanično je okončan i jedan generacijski projekat, a njegovi rezultati su se posebno vidjeli u 2025. godini.

„Izvršili smo zamjenu 30 kilometara glavnih cjevovoda od Stupara do pumpne stanice Spreče i od pumpne stanice Spreče do rezervoara na Ceriku. Tokom ove godine sagledavali smo efekte tog posla i možemo reći da su više nego dobri – gubici na tom dijelu su ispod jedan posto, a u proteklih godinu dana nije zabilježen nijedan kvar. Zbog toga možemo reći da je snabdijevanje vodom u punom kapacitetu bilo na zavidnom nivou“, rekao je Aid Berbić, direktor JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Ovi rezultati omogućili su pouzdano snabdijevanje vodom i u najzahtjevnijem ljetnom periodu, obilježenom visokim temperaturama i dugotrajnim sušama. Istovremeno, Vodovod je u saradnji s Gradom Tuzla realizovao značajna proširenja mreže, među kojima se izdvaja projekat u Grabovici.

„Puno smo ove godine uradili zajedno s Gradom Tuzla, odnosno Službom za komunalne poslove. Javljali smo se na tendere i dobijali ih, a jedan od najznačajnijih projekata za nas bila je Grabovica, gdje smo izgradili više od deset kilometara vodovodne mreže i omogućili nekoliko stotina novih priključaka. Riječ je o naselju koje je formalno u Tuzli, ali do sada nije imalo potpunu vodovodnu infrastrukturu, a sada je, napokon, svaka kuća dobila mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu, što za nas predstavlja veliki uspjeh“, naglasio je Berbić.

Pored završenih projekata, u 2025. godini intenzivno su vođene pripreme za buduće investicije, uključujući vodosnabdijevanje visinskih zona i unapređenje sistema odvodnje. Cilj je dugoročno ostvariti potpunu pokrivenost grada javnim vodosnabdijevanjem, uz daljnje podizanje kvaliteta usluga i sigurnosti komunalne infrastrukture.

„U 2025. godini završili smo plansku dokumentaciju za vodosnabdijevanje visinskih zona, ishodovali potrebne projekte, uradili revizije. Trenutno smo u fazi dobijanja građevinskih dozvola i nadamo se da ćemo na početku 2026. godine početi dobijati parcijalne građevinske dozvole, kako bismo u 2026.-oj i ušli u taj projekat“, naglašava Berbić.

Berbić je naglasio da će se u narednom periodu posebno raditi i na unapređenju procesa sanacije asfaltnih površina nakon radova na vodovodnoj mreži, a sve s ciljem bržeg i kvalitetnijeg vraćanja saobraćajnica i trotoara u prvobitno stanje.