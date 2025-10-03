Volvo otok je mali vještački otok u potopljenom površinskom kopu nedaleko od Ottawe u saveznoj državi Illinois, Sjedinjene Američke Države. Svoj naziv dobio je po jedinom „stanovniku“ – automobilu marke Volvo S80 iz 2001. godine, koji se od januara 2012. nalazi na njemu kao neobičan lokalni simbol.

Kako je nastao otok

Idejni tvorac Volvo otoka je Scott Mann, stanovnik Ottawe i vlasnik dviju lokalnih automehaničarskih radionica. Površinski kop u kojem se otok nalazi bio je napušten i ispunjen s oko 12 metara vode, formirajući jezero. Mann je početkom 2012. odlučio postaviti Volvo na mali poluotok koji je ulazio u jezero. Uz pomoć šlep-službe automobil je odvezen do kraja kopna, a potom je bagerom uklonjen dio zemlje koji ga je povezivao s obalom. Na taj način vozilo je ostalo izolovano na vlastitom otoku.

U početku je Mann razmišljao o nagradnoj igri u kojoj bi ljudi pogađali kako je automobil dospio na otok. Ideju je napustio zbog sigurnosnih razloga, jer je postojala opasnost da posjetioci pokušaju preći duboku vodu do automobila. Ipak, automobil je postavio iz zabave i s nadom da će privući posjetioce u njegovu radionicu.

Reakcije javnosti

Tokom godina Volvo otok je postao atrakcija. Od 2015. godine vidljiv je na Google Mapsu i Street Viewu, što je dodatno povećalo interesovanje javnosti. Danas na Googleu ima ocjenu 4,9 od 5 zvjezdica, na osnovu više od 250 recenzija. Posjetioci ga opisuju kao „magično mjesto“ ovog dijela Illinoisa.

Trenutni status

Iako je više od decenije izložen vremenskim prilikama, Volvo S80 i dalje stoji na otoku i izgleda iznenađujuće očuvano. Nema najava da će automobil biti uklonjen niti da će se otok mijenjati, pa Volvo otok i dalje ostaje neobičan spomenik ljudskoj maštovitosti i atrakcija koja privlači sve veći broj posjetilaca.