Yavuz Company zapošljava više od 700 ljudi: Naš proizvod je u potpunosti domaći; povjerenje kupaca najveća potvrda rada i kvalitete

Veliko je zadovoljstvo posvjedočiti i zabilježiti rezultate predanog rada i truda, čemu je primjer Yavuz Company, kompanija koja je svojim rastom i poslovnom kulturom postala jedan od najprepoznatljivijih domaćih brendova.

Posjetili smo ih u Baucentru u Živinicama, gdje smo razgovarali s voditeljem ljudskih resursa Amelom Fehrićem, a potom obišli njihove proizvodne linije, uvjerivši se u dinamičnu i motivirajuću radnu atmosferu.

Kompanija Yavuz posluje u Bosni i Hercegovini od 2005. godine i od tada kontinuirano jača svoje kapacitete u segmentima proizvodnje, maloprodaje, logistike i izvoza.

Riječ je o poslovnom sistemu koji danas obuhvata više od 20 maloprodajnih objekata, vlastite proizvodne pogone PVC profila, stolarije, stakla, vrata i panela, te jednu od najrazvijenijih špedicija u regiji.

U fokusu njihovog poslovnog modela je domaća proizvodnja i razvoj vlastitih PVC sistema, čime su ne samo ispunili potrebe tržišta, nego i kreirali brend koji se prepoznaje širom zemlje.

– Yavuz Company u Bosni i Hercegovini posluje od 2005. godine. Trenutno u svom sastavu imamo više od 20 maloprodajnih jedinica, dvije fabrike za proizvodnju u Brčkom i Srebreniku, kao i nekoliko manjih proizvodnih pogona u Živinicama i Maglaju. U Brčkom se vrši proizvodnja PVC profila za stolariju. Važno je napomenuti da smo prvi u Bosni i Hercegovini počeli s tom djelatnošću. To je domaći proizvod, domaći brend. Razvili smo vlastite sisteme PVC profila, koje prvenstveno koristimo u svojoj proizvodnji, a onda to isto prodajemo drugim proizvođačima stolarije širom Bosne i Hercegovine i u inostranstvu – naveo je Fehrić.

Govoreći o regionalnom i međunarodnom dosegu kompanije, dodaje:

– Osim Bosne i Hercegovine, dosta smo fokusirani i na izvoz, najviše na Balkanu. Osim balkanskih zemalja, izvozili smo u Tursku, Saudijsku Arabiju, Argentinu, i tako dalje. Osim proizvodnje PVC profila, imamo proizvodnju sobnih vrata, PVC panela, PVC i ALU stolarije. Nedavno smo otvorili veliki, savremeni proizvodni pogon za proizvodnju stakla u Srebreniku. Imamo špediciju sa više od 30 kamiona. Širom naše države smo otvorili veliki broj maloprodajnih objekata. Smatramo da je to jedna pozitivna priča koja se godinama gradila. U našoj grupaciji radi više od 700 ljudi.

Poseban naglasak stavlja na radnu atmosferu i ulaganje u mlade kadrove, što prepoznaje kao jedan od važnih segmenata uspjeha.

– Ključ našeg uspjeha je ulaganje u ljude. Njegujemo porodičnu atmosferu i bliskost među uposlenicima, a posebno povjerenje ukazujemo mladim kadrovima koji čine većinu našeg tima – od proizvodnje do rukovodećih pozicija. Naš cilj je jasan: širenje pozitivnih vrijednosti i zadržavanje mladih u domovini. Želimo biti koristan član zajednice i stvarati ambijent u kojem se rad i poštenje cijene – akcentirao je on.

Govoreći o viziji i etosu kompanije, Fehrić naglašava ulogu direktora Mustafe Yavuza.

– Naš direktor, Mustafa Yavuz, koji stoji ispred svih nas, prepoznat je kao pošten i vrijedan čovjek. Mnoge poslovne saradnje gradile su se godinama, upravo na tim vrijednostima. Pošten i predan rad predstavljaju temelj našeg uspjeha. Sve ono što je kroz godine zarađeno, nastojalo se dalje ulagati i širiti poslovanje. Uz to, posebno se ističe i kontinuirano investiranje u mlade ljude, što se može smatrati svojevrsnim receptom za uspjeh – naglasio je Fehrić.

A povjerenje kupaca – podaci to najbolje ilustriraju.

– Naša dnevna proizvodnja obuhvata približno 800 otvora – prozora i vrata – koji se svakodnevno ugrađuju u objekte širom Bosne i Hercegovine. Danas, prolazeći kroz većinu naših sela i gradova, na brojnim domovima može se vidjeti stolarija s našim potpisom, što je najbolja potvrda povjerenja koje nam naši ljudi kontinuirano ukazuju. Posebno ističemo da je naš proizvod u potpunosti domaći. Ponosni smo što nalazi svoje mjesto u domovima naših sugrađana i što doprinosimo razvoju domaće privrede – naveo je Fehrić.

Yavuz 1 od 22

Izvor: stav.ba/ Autor: Rabija Arifović, Foto: Velija Hasanbegović