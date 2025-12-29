Yimor je i ove godine obradovao mališane sa posebnim potrebama i djecu bez roditeljskog staranja.

U prazničnom duhu darivanja i zajedništva, kompanija Yimor d.o.o. još jednom je pokazala da društvena odgovornost nije samo fraza, već konkretna praksa, pogotovo kada se tiče najranjivijih među nama.

I ove godine Yimor je nastavio tradiciju podjele prazničnih paketića za udruge djece s posebnim potrebama i domove za nezbrinutu djecu. Osmijesi na licima mališana i iskrena radost koju su donijeli jednostavni znakovi pažnje najveća su nagrada svima koji su učestvovali u ovoj akciji.

“Socijalna osjetljivost i briga o onima kojima je najpotrebnije dio su našeg identiteta. Djeca s posebnim potrebama i djeca bez roditeljskog staranja zaslužuju toplinu, pažnju i poruku da nisu zaboravljena. Rado smo izdvojili sredstva i vrijeme kako bismo im uljepšali praznike,” poručili su iz kompanije Yimor.

Ovaj gest nije samo podrška mališanima, već i poziv cijelom društvu: kompanijama, institucijama i pojedincima da ne zaborave one koji nemaju mnogo, ali mogu dobiti sve kroz mali znak pažnje.

“Nadamo se da će naš primjer biti poticaj i drugima da se uključe. Samo zajedno možemo graditi humanije i toplije društvo,” dodaju iz Yimora.

Kompanija Yimor, poznata po brendu Mega Diskont, vlastitoj proizvodnji sladoleda Magic Ice, i robnoj marki Classy, već godinama razvija snažnu vezu sa zajednicom, ne samo kroz poslovanje, već i kroz konkretne akcije koje pokazuju da briga, empatija i solidarnost nemaju cijenu.