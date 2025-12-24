Grad Tuzla obezbijedio 2.300 novogodišnjih paketića za djecu iz socijalno osjetljivih grupa

Grad Tuzla i ove godine nastavlja tradiciju darivanja najmlađih povodom predstojećih praznika. Obezbijeđeno je 2.300 novogodišnjih paketića za djecu iz socijalno osjetljivih grupa koja žive, uče ili se liječe u 33 ustanove, institucije i udruženja na području grada.

Novogodišnje paketiće uručit će gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, u srijedu, 24. decembra 2024. godine, prema sljedećem rasporedu:

JZNU Dom zdravlja Tuzla – Pedijatrija, u 9.00 sati

JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, Husinskih rudara 161, u 10.00 sati

Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, Krečanska 5, u 11.00 sati

Majke hendikepirane djece u Tuzli, Krečanska 5, u 12.00 sati

Centar „Koraci nade“ Tuzla, Ši Selo – Vukovarska, u 13.00 sati

Klub „Zmajevo srce“ Tuzla, 15. maja bb, u 14.00 sati

Iz Grada Tuzle poručuju da je cilj ove aktivnosti da se djeci uljepšaju praznični dani i pruži podrška onima kojima je pažnja zajednice najpotrebnija.