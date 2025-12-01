Za 11 mjeseci više od 11 milijardi KM indirektnih poreza

Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini za jedanaest mjeseci 2025. godine iznosili su 11 milijardi i 71 milion KM, što je povećanje od 574 miliona KM ili 5,46 posto u odnosu na isti period prošle godine. Time je potvrđeno da je Uprava za indirektno oporezivanje tokom cijele godine prosječno prikupljala više od milijardu KM mjesečno, što je jedan od najviših nivoa u njenom dosadašnjem radu.

U istom periodu, od januara do novembra, privredi je kroz povrat PDV-a vraćeno 2 milijarde i 4 miliona KM. Neto prihodi, koji su nakon povrata raspoređeni državi, entitetima i Brčko distriktu, iznosili su 9 milijardi i 67 miliona KM. To je za 470 miliona KM više nego u prvih jedanaest mjeseci 2024. godine.

Za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine uplaćeno je 924 miliona KM, dok je sav višak prihoda raspoređen entitetima i Brčko distriktu. Federacija BiH je dobila ukupno 5 milijardi i 2 miliona KM, Republika Srpska 2 milijarde i 802 miliona KM, a Distrikt Brčko 281 milion KM.

Podaci UIO pokazuju i strukturu raspodjele sredstava nakon odbitka obaveza za vanjski dug. Federaciji BiH je od 1. januara do 30. novembra doznačeno 4 milijarde i 84 miliona KM, uz 688 miliona KM obaveza za spoljni dug, što je rast od gotovo 12 posto u odnosu na isti period prošle godine. Republika Srpska je dobila 2 milijarde i 295 miliona KM, uz 355 miliona KM spoljnog duga, dok je Brčko distriktu uplaćeno 260 miliona KM, isto kao i prethodne godine.

Pored redovne raspodjele, po osnovu posebne putarine od 0,25 KM za izgradnju autoputeva i modernizaciju putne infrastrukture, Federacija BiH je dobila dodatnih 230 miliona KM, Republika Srpska 152 miliona KM, a Brčko distrikt 7 miliona KM. Razlika do ukupnog iznosa zadržana je kao rezerva na posebnom računu za putarinu.

Podaci za 2025. godinu potvrđuju stabilan rast prihoda od indirektnih poreza i ukazuju na povećanu fiskalnu snagu svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.