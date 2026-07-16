Za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda u Tuzli izdvojeno 1,8 miliona KM

Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda u Tuzli bit će nastavljena uz podršku od 1,8 miliona KM iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.

Vlada Federacije BiH usvojila je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Program utroška sredstava namijenjenih Centralnom grijanju Tuzla za nastavak ovog kapitalnog infrastrukturnog projekta.

Novac će biti iskorišten za izvođenje dijela preostalih mašinskih, građevinskih i elektro radova na magistralnom vrelovodu dugom oko 1.800 metara, čija je rekonstrukcija podijeljena u više faza.

Za prvu fazu projekta Vlada Federacije BiH je 2024. godine izdvojila deset miliona KM, dok je tokom 2025. godine osigurano dodatnih pet miliona KM za početak druge faze radova.

Nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli trebao bi povećati sigurnost, stabilnost i pouzdanost sistema daljinskog grijanja, ali i unaprijediti kapacitet transporta toplotne energije.

Projekt bi trebao stvoriti i tehničke uslove za dalje širenje mreže daljinskog grijanja prema naseljima koja trenutno nisu obuhvaćena ovim sistemom, među kojima su Hudeč, Moluhe, Šićki Brod i druga rubna područja Tuzle.

Za realizaciju odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija, Centralno grijanje Tuzla i Grad Tuzla.

Federalna vlada dala je i prethodnu saglasnost za potpisivanje ugovora o dodjeli grant sredstava između resornog ministarstva i Centralnog grijanja Tuzla.