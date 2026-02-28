Zatvoren najprometniji aerodrom na svijetu, obustavljeni svi letovi

Aerodrom Dubai/ Foto: Wikipedia Commons

Dubai International Airport, najprometniji aerodrom na svijetu, obustavio je sav zračni promet iz sigurnosnih razloga. Putnicima je poručeno da ne dolaze na aerodrom te da prate obavijesti svojih aviokompanija. Letove je obustavio i Al Maktoum International Airport.

Prema dostupnim informacijama, Iran je ispalio rakete prema ciljevima u Zaljevu, a dio napada bio je usmjeren i prema Abu Dhabiju. Aktivirani su sistemi protivzračne odbrane, ali su ostaci presretnutih projektila pali na naseljena područja. Zabilježena je najmanje jedna smrtna žrtva.

Zbog pogoršanja sigurnosne situacije zatvorene su i druge zračne luke u regiji, dok je više država privremeno zatvorilo svoj zračni prostor. Posljedica su brojna otkazivanja i preusmjeravanja letova, što je izazvalo ozbiljne poremećaje u međunarodnom zračnom saobraćaju.

Napadi su uslijedili nakon ranijih vojnih udara Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, čime je sukob na Bliskom istoku dodatno eskalirao i proširio se izvan granica zemalja koje su direktno uključene, prenosi NDTV World.

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćile su da je sigurnost građana prioritet te da će javnost biti pravovremeno informisana o daljnjem razvoju situacije.

