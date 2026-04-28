Završena sanacija puta u Dragunji, asfaltirano 1.300 metara saobraćajnice

Sanacija puta u Dragunji završena je na dionici lokalnog puta od Osnovne škole u Dragunji do ukrštanja s regionalnim putem Tuzla, Čelić.

Radove je realizovala Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, a ukupno je sanirano i asfaltirano 1.300 metara saobraćajnice.

Riječ je o nastavku aktivnosti na unapređenju putne infrastrukture na području Tuzle, o čemu je RTV Slon tokom aprila izvještavao i kroz objave koje se odnose na rad nadležne gradske službe, među kojima su i informacije o prijavi komunalne takse u Tuzli.

Završetkom radova u Dragunji građani ovog dijela Tuzle dobili su kvalitetniju i sigurniju putnu komunikaciju, što je posebno važno za mještane koji svakodnevno koriste ovu dionicu, ali i za učenike, roditelje i uposlenike škole.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica zahvalili su građanima na strpljenju i saradnji tokom izvođenja radova.