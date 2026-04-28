Završeni radovi u okolini UKC-a

Prostor oko UKC-a Tuzla bogatiji je za više stotina parking mjesta koja su nedavno izgrađena u sklopu proširenja parking kapaciteta Tuzle.

Ovim projektom je uveliko riješen problem sa parking kapacitetom Kliničkog centra što znači da će svi budući pacijenti i oni koji budu dolazili na Klinički centar lakše pronaći svoje parking mjesto.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica završila je radove i na sanaciji putne infrastrukture, asfaltiranju saobraćajnice i izgradnji novih parking mjesta na dionici od parkinga uz kompleks UKC-a Tuzla do naselja Behe. Ukupna dužina sanirane i asfaltirane saobraćajnice iznosi 900 metara.