Željku Komšiću uručeno priznanje u Birminghamu za doprinos Bosni i Hercegovini

Ali Huremović
Tokom zvanične posjete Počasnom konzulatu Bosne i Hercegovine i Bosanskoj kući u Birminghamu, predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću uručeno je posebno priznanje za istaknutog državnika. Ovo priznanje, kako je saopćeno iz Konzulata, dodijeljeno je u znak zahvalnosti za njegov dugogodišnji doprinos Bosni i Hercegovini i dosljedno zalaganje za očuvanje multietničkog karaktera države.

Priznanje je uručio počasni konzul BiH za regiju Midlands, Anes Cerić, u ime bh. zajednice u Ujedinjenom Kraljevstvu. Istaknuto je da se nagrada dodjeljuje za Komšićevo kontinuirano zalaganje za ravnopravnost, demokratska prava, slobodu i inkluzivnost, kao i za njegovo vođstvo u promovisanju pravde i dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Ceremonija je održana u okviru obilježavanja Dana državnosti BiH, uz prisustvo predstavnika diplomatskog kora, lokalnih vlasti, bosanskohercegovačke dijaspore i prijatelja BiH u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U obraćanju nakon uručenja priznanja, Komšić je zahvalio bh. zajednici u Velikoj Britaniji te naglasio važnost stalne povezanosti domovine i dijaspore. Posebno je istakao ulogu dijaspore u očuvanju identiteta, vrijednosti i međunarodnog ugleda Bosne i Hercegovine.

Iz Konzulata poručuju da ovo priznanje simbolizira iskrenu zahvalnost bh. zajednice u Ujedinjenom Kraljevstvu za Komšićev doprinos očuvanju mira, evropskom putu države i jačanju veza s dijasporom.

