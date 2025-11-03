ŽFK Sloboda 2024 Tuzla odigrala derbi bez golova protiv Intera iz Posušja

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla odigrale su u nedjelju, 2. novembra 2025. godine, derbi kola protiv ekipe ŽNK “Inter” Posušje. Meč, koji je održan u Posušju, protekao je u izuzetno borbenom i sportskom duhu, a završio je bez pogodaka – rezultatom 0:0.

Tuzlanske igračice prikazale su jednu od svojih najboljih utakmica u sezoni, potvrdivši da s pravom pripadaju vrhu tabele. Već u prvom poluvremenu istakla se Amina Hasanović, čiji je udarac završio na prečki, dok su dobru igru upotpunile još nekoliko propuštenih prilika za pogodak.

U nastavku meča tempo nije opadao. Melina Tučić je snažnim udarcem ponovo pogodila prečku, a Edini Alihođić poništen je pogodak zbog navodnog ofsajda. Na golu je briljirala Amila Delić, koja je nekoliko puta spasila mrežu odličnim intervencijama, dok su sve igračice dale svoj maksimum – od Ajle Mujezinović kao kapitenke, do Aline Muratović, Sare Dragičević, Nine H. Mehmedović, Maide Ćatić, Đejle Ćudić i Anele Karić.

Utakmica je opravdala epitet derbija, a navijači su je mogli pratiti putem live streama. Nakon meča, klub iz Tuzle zahvalio se domaćinu ŽNK “Inter” Posušje na fer igri i korektnom prijemu, posebno gospodinu Anti Begiću na gostoprimstvu.

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla sada s optimizmom gleda prema posljednjem kolu prvog dijela sezone, odlučna da zadrži dobru formu i zaključi polusezonu na visokoj poziciji.

Iako bez golova, ovaj duel donio je mnogo emocija, borbenosti i potvrdu da su tuzlanske fudbalerke spremne za najveće izazove.