ŽFK Sloboda 2024 Tuzla odigrala derbi bez golova protiv Intera iz Posušja

Ali Huremović
ŽFK Sloboda 2024 Tuzla odigrala derbi bez golova protiv Intera iz Posušja

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla odigrale su u nedjelju, 2. novembra 2025. godine, derbi kola protiv ekipe ŽNK “Inter” Posušje. Meč, koji je održan u Posušju, protekao je u izuzetno borbenom i sportskom duhu, a završio je bez pogodaka – rezultatom 0:0.

Tuzlanske igračice prikazale su jednu od svojih najboljih utakmica u sezoni, potvrdivši da s pravom pripadaju vrhu tabele. Već u prvom poluvremenu istakla se Amina Hasanović, čiji je udarac završio na prečki, dok su dobru igru upotpunile još nekoliko propuštenih prilika za pogodak.

U nastavku meča tempo nije opadao. Melina Tučić je snažnim udarcem ponovo pogodila prečku, a Edini Alihođić poništen je pogodak zbog navodnog ofsajda. Na golu je briljirala Amila Delić, koja je nekoliko puta spasila mrežu odličnim intervencijama, dok su sve igračice dale svoj maksimum – od Ajle Mujezinović kao kapitenke, do Aline Muratović, Sare Dragičević, Nine H. Mehmedović, Maide Ćatić, Đejle Ćudić i Anele Karić.

Utakmica je opravdala epitet derbija, a navijači su je mogli pratiti putem live streama. Nakon meča, klub iz Tuzle zahvalio se domaćinu ŽNK “Inter” Posušje na fer igri i korektnom prijemu, posebno gospodinu Anti Begiću na gostoprimstvu.

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla sada s optimizmom gleda prema posljednjem kolu prvog dijela sezone, odlučna da zadrži dobru formu i zaključi polusezonu na visokoj poziciji.

Iako bez golova, ovaj duel donio je mnogo emocija, borbenosti i potvrdu da su tuzlanske fudbalerke spremne za najveće izazove.

pročitajte i ovo

Sport

Fudbalerke Slobode sutra gostuju u Posušju u borbi za viši rang...

Sport

Mlade fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” spremne za završni krug prvog dijela...

Sport

Fudbalerke Slobode dočekuju ekipu Brotnjo

Istaknuto

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla spreman za nove utakmice ovog vikenda

Sport

Mlađe selekcije ŽFK Sloboda 2024 spremne za nove utakmice, seniorke koriste...

Istaknuto

Sloboda 2024 ostvarila ubjedljivu pobjedu, uspješni nastupi i mlađih selekcija

BiH

Eman Košpo u borbi za minute u Fiorentini: Mladi Zmaj iz Barcelone čeka debi

Istaknuto

Klub poslanika SDP: Zahtjev za hitnu sjednicu Skupštine TK

Istaknuto

Konkurs za literarne radove učenika TK povodom Dana državnosti BiH

Istaknuto

Saobraćajna nesreća u Tuzli: Obustavljen saobraćaj u ulici Zvonka Cerića

BiH

Više od 100 sudija i tužilaca nije prijavilo imovinu VSTV-u

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]