Živinice domaćin II Međunarodnih privrednih susreta

Ali Huremović

Grad Živinice od 1. do 3. oktobra 2025. godine biće domaćin manifestacije „Živinice Open 2025“, međunarodnog privrednog skupa koji sve više dobija značaj na regionalnoj poslovnoj mapi.

Veliki interes privrednika i investitora

Prema dosadašnjim prijavama, učešće je potvrdilo više od 100 kompanija, institucija i organizacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. To pokazuje da „Živinice Open“ prerasta u jednu od najvažnijih poslovnih platformi u jugoistočnoj Evropi.

Program događaja obuhvata poslovne forume, panel diskusije, B2B susrete i prezentacije kompanija, ali i kulturno-zabavni segment. Fokus je na razmjeni iskustava, inovacijama i stvaranju novih partnerstava između domaćih i međunarodnih aktera.

Gradonačelnik najavio ambiciozne ciljeve

– Naš cilj je da Živinice postanu mjesto gdje se susreću ideje, investicije i vizije budućnosti. Živinice Open nije samo privredni događaj, već platforma koja otvara vrata investicijama i afirmiše potencijale našeg grada i regije. Ponosni smo na veliki broj prijava renomiranih kompanija i interes međunarodnih partnera – izjavio je gradonačelnik Živinica, dr. sc. Began Muhić.

Podrška institucija i međunarodnih partnera

Očekuje se prisustvo predstavnika Vlade Federacije BiH, Vlade Tuzlanskog kantona, diplomatskog kora i međunarodnih razvojnih organizacija, kao i vodećih kompanija iz industrije, energetike, poljoprivrede, trgovine i IT sektora.

Na taj način „Živinice Open 2025“ potvrđuje svoju ulogu važnog mjesta za povezivanje poslovnih ljudi, privlačenje investicija i jačanje regionalnih ekonomskih veza.

pročitajte i ovo

Vijesti

Dnevnik Crno i bijelo, evo koje vijesti su obilježile 1. oktobar /VIDEO/

BiH

U Zagrebu uhapšen državljanin BiH zbog uzgoja i prodaje kanabisa

Vijesti

Miholjsko ljeto otišlo na čekanje: Hladan vazduh, kiša i snijeg donose naglu promjenu vremena

Vijesti

Reisu-l-ulema posjetio porodicu koja je usvojila dječaka rođenog iz ratnog silovanja

Istaknuto

Planska isključenja električne energije u TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]