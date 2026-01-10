Znate li šta znače brojevi na vašim naočalama? Evo o čemu je riječ

Na okvirima naočala nalaze se brojevi koji imaju posebno značenje, iako većina ljudi koji ih nose godinama toga uopće nije svjesna.

Mnogi smatraju da su te oznake vezane isključivo za model naočala, međutim, to nije tačno. Brojevi na okviru zapravo označavaju dimenzije naočala, a njihovo poznavanje može znatno olakšati kupovinu odgovarajućeg para.

Primjer oznaka koje se mogu vidjeti na okviru je: 50–19–145 mm.

50 – predstavlja širinu stakla (okna) naočala. Ova mjera se najčešće kreće između 40 mm i 62 mm.

19 – označava širinu mosta, odnosno dio okvira koji se oslanja na nos. Uobičajene vrijednosti su od 14 mm do 24 mm.

145 – odnosi se na dužinu ručkica (sljepoočnica), koja se uglavnom kreće od 120 mm do 150 mm.

Ostali brojevi i oznake na okviru naočala najčešće se odnose na sam model ili proizvođača.