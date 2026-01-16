4-2-3k metoda treninga: Novi fitness trend za zauzete

4-2-3k metoda treninga posljednjih mjeseci sve češće se spominje kao praktičan plan za ljude koji žele vježbati redovno, ali nemaju vremena za duge treninge i komplikovane programe. Koncept je jednostavan, sedmica je podijeljena na četiri treninga snage, dvije sesije mobilnosti i jačanja trupa, uz cilj od 3.000 “namjernih” koraka dnevno, što se u praksi najčešće svodi na oko pola sata bržeg, umjerenog hoda.

Kreatorica ove metode je američka trenerica Jennifer Jacobs, koja naglašava da je okvir napravljen tako da bude izvediv i dugoročno održiv, posebno za one koji često odustanu jer pokušaju “previše, prebrzo”. Prema objašnjenjima u fitness medijima, većina sesija u ovom rasporedu traje oko 30 minuta, što cijelu sedmicu čini lakšom za organizaciju, bez osjećaja preopterećenja.

Dio koji je mnogima posebno zanimljiv je upravo 3.000 koraka, jer odudara od popularnog cilja od 10.000. Jacobs u svojim objašnjenjima ističe da poenta nije u “usputnim” koracima po kući ili na poslu, nego u namjernoj šetnji, dovoljno brzoj da se osjeti umjeren napor, ali dovoljno laganoj da se može uklopiti u dan. Fitness portali navode da taj pristup može pomoći da se kroz sedmicu sakupi preporučena količina fizičke aktivnosti, bez ekstremnih planova i dodatnog pritiska.

Stručnjaci koje prenose mediji podsjećaju i na vrijednost mobilnosti i rada na trupu u sedmičnom rasporedu, jer takve sesije mogu poboljšati funkcionalnost tijela, olakšati oporavak, smanjiti rizik od povreda i pomoći da se trening snage radi kvalitetnije. Ideja je da se u istom planu spoje snaga, pokretljivost i svakodnevno kretanje, bez potrebe da svaki dan bude “maksimum”.

4-2-3k metoda treninga zato se predstavlja kao strukturiran, ali fleksibilan okvir, dovoljno jasan da vodi sedmicu, a dovoljno otvoren da se treninzi prilagode nivou forme, opremi i vremenu koje neko stvarno ima.

