Ademović: Odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori je ugrožavanje zdravlja i života desetina hiljada ljudi u BiH

Jasmina Ibrahimović

Donošenje Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom, ne može se smatrati “bezrezervnom podrškom” prijateljske Hrvatske evropskom putu BiH”. Naprotiv, odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori je ugrožavanje zdravlja i života desetina hiljada ljudi u BiH, kazao je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović.

Ademović je u objavi na društvenim mrežama poručio da je ovo signal za uzbunu za sve institucije Bosne i Hercegovine te je pozvao nadležne institucije da preduzmu pravne radnje na zaštiti građana i njihovog zdravlja.

– Pored činjenice da se i na političkom i na ekspertnom nivou dokazalo i ukazalo na štetnost uspostave predmetnog odlagališta u zoni vodozahvata pitke vode i u blizini naseljenih mjesta, članica Europske unije Republika Hrvatska šalje jasan signal Bosni i Hercegovini kako će izgledati njen evropski put i podrška koja će, očito, na tom putu biti permanentno uslovljavana, pa čak i više od toga.

Ovo je signal za uzbunu za sve institucije Bosne i Hercegovine. Stoga pozivam nadležne institucije da preduzmu pravne radnje na zaštiti građana i njihovog zdravlja putem dostupnih pravnih mehanizama, a Vijeće ministara BiH da zatraži hitnu sjednicu sa Vladom Republike Hvatske. I da se, pored pitanja Trgovske gore, razmotre i pitanja provedbe Sporazuma o sukcesiji, po kojem Hrvatska Bosni i Hecegovini i njenim pravnim i fizičkim licima treba vratiti imovinu vrijednu nekoliko milijardi eura, kao i otvoriti pitanje korištenja potencijala Buškog jezera, koje se uporno gura pod tepih svih ovih godina – izjavio je Ademović.

Hrvatski sabor jučer je izglasao Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovaj zakon je podržalo 77 poslanika, 36 je bilo uzdržano, a 21 protiv.

