Agencija za nadzor osiguranja FBiH: Važan korak ka evropskim standardima

U prostorijama Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je sastanak s predstavnicima FMA, austrijskog tijela nadležnog za nadzor osiguravajućih društava.

Sastanak je imao za cilj jačanje međuinstitucionalne saradnje i razmjenu informacija između dva nadzorna organa, saopćeno je iz Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Razgovarano je o ključnim obilježjima tržišta osiguranja u Federaciji BiH i Austriji, trenutnim trendovima, izazovima u nadzoru i zakonodavnom okviru koji uređuje sektor osiguranja u obje zemlje. Posebna pažnja posvećena je osiguravajućim društvima koja posluju u Federaciji BiH, a čija su matična sjedišta u Austriji, s ciljem unapređenja nadzornih mehanizama i jačanja zaštite osiguranika.

Sagovornici su razmijenili iskustva i dobre prakse u oblasti supervizije te razgovarali o mogućnostima tehničke i stručne podrške u okviru važećih propisa u Federaciji BiH. Također je istaknuto da razvoj Agencije za nadzor osiguranja FBiH u određenoj mjeri ograničava nedostatak formalne saradnje s FMA i drugim nadzornim tijelima u regiji i šire, što je uobičajena praksa među evropskim supervizorima.

Kako je saopćeno, ovakvi susreti predstavljaju važan korak u izgradnji efikasnog, transparentnog i stabilnog tržišta osiguranja te doprinose usklađivanju nadzornih standarda s evropskom praksom. Agencija za nadzor osiguranja FBiH zahvalila je kolegama iz FMA na konstruktivnim razgovorima i izrazila spremnost za nastavak saradnje u interesu razvoja tržišta osiguranja i bolje zaštite korisnika osiguravajućih usluga.