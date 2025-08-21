Agencija za vodno područje Jadranskog mora: Najavljene bujične poplave

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar saopćila je danas da zbog obilnih padavina, lokalno vrlo jakog intenziteta i kratkog trajanja, postoji mogućnost pojave bujičnih i urbanih poplava na području sliva Jadranskog mora.

Prema prognozama, početak događaja očekuje se 21. augusta, dok se vrhunac vodnog vala predviđa u noći sa četvrtka na petak, 22. augusta.

„Savjetujemo nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo dodatni oprez“, poručili su iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar.