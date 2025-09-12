Ahmed Kastrati ipak ide u pritvor

Vijeće Kantonalnog suda u Tuzli prihvatilo je prijedlog Tužilaštva Tuzlanskog kantona i Ahmedu Kastratiju iz Tuzle, protiv kojeg je potvrđena optužnica za krivično djelo ubistvo, odredilo mjeru pritvora u trajanju do dvije godine od dana potvrđivanja optužnice. Sud je, u skladu sa zakonom, obavezan svaka dva mjeseca vršiti kontrolu opravdanosti ove mjere.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Ahmeda Kastratija (28) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, a u vezi s događajem od 21. juna 2025. godine u jednom tuzlanskom ugostiteljskom objektu. Tada je, prema navodima optužnice, Saši Vilušiću nanio povrede od kojih je 10. jula nastupila smrt.

U optužnici je navedeno da je Kastrati prišao Vilušiću s leđa nakon što je ovaj imao sukob s drugom osobom, povukao ga za rame i udario šakom u predjelu oka. Od udarca je Vilušić izgubio svijest, pao na pod i zadobio teške povrede glave i mozga koje su bile smrtonosne.

Tužilaštvo je u svom prijedlogu istaklo da postoje naročite okolnosti zbog kojih bi osumnjičeni, ukoliko bi bio na slobodi, mogao ponoviti krivično djelo. Naveli su da je protiv njega u toku još jedna istraga za teško povređivanje, kao i da se radi o posebno teškom djelu koje je izazvalo uznemirenje javnosti.

Podsjećamo, Kantonalni sud u Tuzli je 9. septembra odbio prijedlog Tužilaštva da se Kastratiju produži pritvor tokom istrage, nakon čega je pušten na slobodu. Međutim, već narednog dana, 10. septembra, ponovo je lišen slobode, ispitan i protiv njega je podignuta optužnica uz novi prijedlog za određivanje pritvora.