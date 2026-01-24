Ako koristite fritezu na vrući zrak ove greške morate izbjegavati

Friteze na vrući zrak posljednjih godina postale su veoma popularne jer omogućavaju brzo kuhanje uz malo ili nimalo ulja, a u njima se mogu pripremati različita jela, od mesa i krompira do jednostavnijih slastica. Iako na tržištu postoji mnogo modela, većina radi po istom principu, kruženjem vrućeg zraka.

Stručnjaci iz “Ninja Kitchen”, kako prenosi Express, izdvojili su najčešće greške koje korisnici prave i dali savjete za sigurnije korištenje uređaja.

Jedna od čestih grešaka je prekrivanje ili zamatanje hrane papirom za pečenje ili aluminijskom folijom na način koji blokira protok zraka. Iako je, kako navode, upotreba papira i folije u fritezi sigurna, problem nastaje kada se njima “zatvori” hrana ili kada papir i folija nisu dobro učvršćeni, pa mogu doći u kontakt s grijačima. „Prekrivanje ili zamatanje hrane papirom za pečenje ili aluminijskom folijom može blokirati protok zraka u fritezi, a ako papir ili folija nisu pravilno učvršćeni, postoji povećan rizik od požara ako dođu u kontakt s grijačima“, navode stručnjaci. Preporuka je da se papir ili folija postave ispod hrane ili ispod rešetke, kako bi težina hrane držala papir na mjestu i spriječila njegovo podizanje tokom pečenja.

Druga česta greška je korištenje previše ulja. U fritezi na vrući zrak velika količina ulja može dovesti do viška dima, masnije hrane i neravnomjernog pečenja. Za razliku od klasičnog prženja, ovi uređaji u pravilu traže vrlo malo ulja, a često je dovoljan lagani sprej kako bi se dobila bolja tekstura i boja.

Stručnjaci upozoravaju i na to da se hrana tokom pripreme treba protresti ili okrenuti. Ako se to preskoči, može doći do lošije cirkulacije vrućeg zraka i neujednačenog pečenja. „Ako ne protresete ili ne okrenete hranu tokom kuhanja, to može poremetiti cirkulaciju vrućeg zraka u fritezi i dovesti do neravnomjernog pečenja“, navode, uz preporuku da se hrana okrene ili protrese na polovini vremena pripreme, kako bi zrak mogao doprijeti do svih strana i kako bi rezultat bio ujednačen i hrskaviji.

Još jedna stvar koju korisnici često preskaču je predzagrijavanje. Ako se uređaj ne zagrije unaprijed, to može uticati na ukupno vrijeme pripreme i na krajnji rezultat. Predzagrijavanje omogućava da friteza dosegne radnu temperaturu prije nego što se hrana ubaci, što pomaže da se jelo ravnomjernije ispeče i dobije bolju teksturu.

Kao problem se navodi i pretrpavanje korpe. Punjenje iznad preporučenog kapaciteta ograničava protok zraka i usporava cirkulaciju, pa hrana može ostati neujednačeno pečena, priprema traje duže, a može se pojaviti i višak dima. U nekim situacijama, navodi se da pretrpavanje može dovesti i do pregrijavanja uređaja.