Ambasada Države Katar učestvovala na Diplomatskom zimskom bazaru: Zajedno smo snažniji

Ambasada Države Katar učestvovala je na Diplomatskom zimskom bazaru 2025, održanom 6. decembra u dvorani “Mirza Delibašić” u Skenderiji, događaju čiji je primarni cilj prikupljanje sredstava za podršku djeci i mladima u potrebi širom Bosne i Hercegovine. Uz više od 43 ambasade i organizacije, te brojne domaće poduzetnike i međunarodne škole, Katar se predstavio najbogatijom ponudom do sada, a njihov divan bio je jedna od glavnih atrakcija za više od 10.000 posjetilaca. Predstavljeni su elementi katarske kulture, tradicionalna kuhinja i arapska kahva, kao i prigodne poruke i autentični suveniri.

Štand Ambasade Katara posjetila je i Mirela Bećirović, supruga člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. Ambasador Katara u Sarajevu, NJ. E. Meshaal Ali Mohammad Abdullah al-Attiyah, istakao je da je učešće na bazaru dio zajedničke misije podrške nevladinim organizacijama usmjerenim na dobrobit djece u BiH, naglašavajući bogat sadržaj ovogodišnje prezentacije: „Čast nam je i ove godine uzeti učešće na Zimskom Diplomatskom Bazaru, tim prije jer smo zajedno s brojnim prijateljskim ambasadama te međunarodnim i domaćim organizacijama u zajedničkoj misiji podrške nevladinim i civilnim udruženjima posvećenim dobrobiti djece Bosne i Hercegovine.“

Ambasador je dodao da je Katar ove godine ponudio najraznovrsniji sadržaj do sada, ističući zanimanje posjetilaca: „Posjetioci su imali priliku da uživaju u tradicionalnim specijalitetima katarske kuhinje i arapskoj kahvi, te da se upoznaju s bogatim izborom suvenira, rukotvorina, igračaka i drugih autentičnih proizvoda koji odražavaju kulturno naslijeđe Katara i naše regije.“

Izrazio je i uvjerenje da će humanitarni cilj bazara i ove godine biti uspješan: „Narod Bosne i Hercegovine je dobar i plemenit i uvjeren sam da ćemo i ove godine imati rekordne iznose podrške. Ambasada Države Katar i dalje će ostati posvećena dobrotvornim projektima i podršci inicijativama usmjerenim na pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini.“

Podsjetio je i na dugogodišnje odnose dviju zemalja: „Na ovaj način još jednom želimo potvrditi snažno prijateljstvo i uspješnu saradnju između Države Katar i Bosne i Hercegovine, koje već 32 godine razvijaju stabilne i plodne bilateralne odnose.“

U organizaciji nastupa Ambasade Katara učestvovali su i prva sekretarka Moza Saad M. R. al-Humaidi, treći sekretar Mubarak Saeed O. Q. al-Marri i ostali uposlenici ambasade. Prošle godine na Diplomatskom zimskom bazaru prikupljeno je 275.000 KM, a donacije su tokom 2025. omogućile podršku 27 organizacija. Organizatori se nadaju da će ovogodišnji bazar donijeti rekordne rezultate.