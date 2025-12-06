Diplomatski zimski bazar u Sarajevu okupio hiljade posjetilaca

U dvorani „Mirza Delibašić“ na Skenderiji danas je otvoren Diplomatski zimski bazar 2025, humanitarni događaj koji tradicionalno okuplja međunarodnu i lokalnu zajednicu, a sav prihod namijenjen je djeci i mladima u potrebi širom Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnji bazar okupio je 43 ambasade i organizacije, 17 domaćih poduzetnika i pet međunarodnih škola. Predsjednik Organizacionog odbora, David Badower, istakao je da se tokom dana očekuje više od 10.000 posjetilaca, naglašavajući humanitarnu misiju događaja.

„Danas imamo dva cilja. Okupiti lokalnu i međunarodnu zajednicu i prikupiti sredstva za izvanredne organizacije širom Bosne i Hercegovine koje se brinu o potrebama djece i mladih“, rekao je Badower. Zahvalio je i oko 1.000 volontera koji učestvuju u organizaciji, dodajući: „I imajte na umu, svaka marka koju danas potrošite ide krasnim udruženjima.“

NATO Štab u Sarajevu prvi put učestvuje na bazaru. Brigadni general Matthew Valas izrazio je zadovoljstvo što je Alijansa dio ove humanitarne priče. „NATO u BiH je posvećen reformi odbrambenih i sigurnosnih institucija u BiH, ali se Diplomatski zimski bazar ukazao kao dobra prilika da pomognemo i građanima koji su u posebnoj potrebi“, rekao je Valas, dodajući da su ih kolege iz međunarodne zajednice „toplo prihvatile“.

Za najmlađe je organizovan poseban kutak s igrama i plesom, dok je tiha aukcija ekskluzivnih predmeta privukla veliki broj posjetilaca. Ove godine uveden je i dodatni fokus na održivost, posebno smanjenje upotrebe plastike.

Tokom prošle godine, zahvaljujući sredstvima prikupljenim na bazaru, podršku je dobilo 27 organizacija koje rade s djecom i mladima u potrebi.