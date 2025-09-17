Američka trgovačka komora kroz inicijativu „Dobro se dobrim vraća“ pomaže udruženjima u BiH

Inicijativa Američke trgovačke komore pod nazivom „Dobro se dobrim vraća“ podrazumijeva povezivanje privrede i lokalne zajednice kako bi se pružila podrška onima kojima je najpotrebnija.

„Naša ideja je da pokažemo jednu zajedničku snagu, kolektiv u BiH kakav itekako postoji, da zajedničkim snagama pomognemo ljudima kojima je potrebna pomoć, jer ipak kada sve uzme u obzir, privrednici vode računa o svojim zaposlenicima, da zadrže omladinu u BiH, a naravno vode računa i o okolini u kojoj rade i žive, da je ona također sretna i prosperitetna i to su neke od najboljih odlika koje krase naše ljude generalno u BiH. Želimo da širimo te vrijednosti jer mi kao Bosanci i Hercegovci zaista imamo taj senzibilitet i siguran sam da ćemo ga i dalje razvijati“, kazao je Nedim Hamzić, direktor Američke trgovačke komore BiH.

Jedan od primjera kako podrška može promijeniti svakodnevnicu korisnika je projekat udruženja Vive žene Tuzla. Zahvaljujući sredstvima iz inicijative, u sigurnoj kući pokrenuta je instalacija solarnih kolektora, a dio novca usmjeren je na psihosocijalnu podršku ženama koje borave u ovoj ustanovi.

„Nama je posebno čast i zadovoljstvo što su sigurne kuće prepoznate kao važan segment zaštite žrtava nasilja u porodici i djece i što je Američka trgovačka komora prepoznala kao važan segment da se kroz finansiranje sigurne kuće obezbijedi dodatna podrška i zaštita žrtava nasilja u porodici: Psihosocijalni tretman i ostvarivanje svih njihovih prava zahtjeva kako materijalne troškove, tako i angažman stručnog osoblja i zaista jednu predanost cjelokupne zajednice, odnosno cjelokupnog društva“, govori Danijela Huremović, voditeljica sigurne kuće Vive Žene.

Podrška Američke trgovačke komore BiH pomogla je i udruženju PIPOL, koje se brine o djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama.

„Nama je to zbilja pomoglo kao udruženju koji nema stalne izvore financiranja i koji nema skoro nikakvu budžetsku podršku da realizujemo sve one svoje kako redovne poslove i zadatke, tako naravno i sve one programske aktivnosti koji su namijenjene djeci i mladim oboljelim i izliječenim od raka, svakako i članova njihovih porodica“, kaže Amra Saračević iz udruženja PIPOL.

Inicijativa „Dobro se dobrim vraća“ uključuje kompanije iz cijele BiH, s ciljem da pomogne više od jedanaest udruženja, od SOS Dječijih sela i sigurnih kuća do organizacija koje se brinu za obroke, liječenje i podršku najugroženijima.