Američke kompanije zainteresovane za gradnju dionice Jadransko-jonskog autoputa kroz BiH

Američke kompanije zainteresovane su za gradnju dionice Jadransko-jonskog autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu, na pravcu koji bi od Stoca išao prema Trebinju i dalje ka Crnoj Gori.

Prema najavama iz Republike Srpske, ozbiljno se radi na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za ovu dionicu, a interes američkih kompanija potvrđen je i prilikom nedavnog potpisivanja memoranduma o razumijevanju predstavnika Vlade RS sa predstavnicima kompanija iz SAD-a.

Jadransko-jonska autocesta u Bosni i Hercegovini trebala bi se odvajati od Koridora 5C kod Počitelja i nastaviti prema Stocu kroz Federaciju BiH, a zatim kroz Republiku Srpsku do Trebinja i granice sa Crnom Gorom. Ukupna dužina ceste kroz BiH bila bi oko 100 kilometara.

Ovaj, ali i drugi projekti iz oblasti putne infrastrukture, bit će među temama međunarodne konferencije „Gradimo region“, koja će biti održana u Trebinju.

Dionica kroz RS duga 55 kilometara

Američke kompanije već su pokazale interes za gradnju dionice na važnom evropskom Jadransko-jonskom pravcu, koji bi preko BiH vodio dalje prema Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. Federacija BiH već je pokrenula pripreme za realizaciju ovog projekta na potezu od Počitelja do Stoca.

“Najvjerovatnije da će ovo raditi američke kompanije, zainteresovane su i na neki način su već uključene u Jadransko-jonsku cestu i u Crnoj Gori i u FBiH, praktično oni su već tu”, rekao je v.d. direktora JP „Autoputevi Republike Srpske“ Radovan Višković za RTRS.

Izgradnja dionice autoputa kroz Republiku Srpsku, koja bi bila dio Jadransko-jonskog pravca, planirana je u dužini od 55 kilometara. Ipak, radovi neće početi odmah, jer je najprije potrebno završiti pripremne procedure.

“Mi moramo prvo dobiti projekat, bar idejni projekat, a onda poslije toga ide NSRS pa donošenje zakona o parcelaciji i eksproprijaciji”, istakao je Višković.

Prema njegovim riječima, ovaj proces mogao bi potrajati nekoliko godina.

Radovi na Koridoru 5C kod Doboja

Dok se za Jadransko-jonski autoput priprema dokumentacija, u drugim dijelovima Republike Srpske nastavljaju se radovi na velikim infrastrukturnim projektima. Na obilaznici kod Doboja, koja je dio Koridora 5C, završeno je oko 70 posto ukupnih radova.

“Most preko rijeke Bosne u dužini od 325 metara je završen 95 posto, isto tako vijadukt Putnikovo vrelo dug 288 metara je u završnoj fazi izvođenja”, rekao je izvršni direktor za marketing kompanije „Integral inženjering“ Nikola Radovanović.

Iz ove kompanije navode da geološki problemi na tunelima Putnikovo brdo 1 i 2 zahtijevaju izmjenu projekta, te da je taj proces u toku.

Timovi „Integral inženjeringa“ angažovani su i na autoputu Rača, Bijeljina.

“U ovom trenutku je težište radova na prvih sedam i po kilometara od Rače prema Bijeljini, da bi se što prije ostvario spoj između dijela autoputa na teritoriji Republike Srpske sa dionicom Kuzmin, Rača u Srbiji koja je u završnoj fazi”, kazao je Radovanović.

Konferencija „Gradimo region“ u Trebinju

O velikim infrastrukturnim projektima, planovima i mogućnostima ulaganja razgovarat će se i na međunarodnoj konferenciji o građevinarstvu, infrastrukturi i prostornom planiranju „Gradimo region“, koja će biti održana u Trebinju.

Konferencija bi trebala okupiti predstavnike više od 100 kompanija iz nekoliko zemalja, kao i izvođače radova, investitore i donosioce odluka u oblasti infrastrukture.