Ana Primorac izabrana za predsjednicu Advokatske/Odvjetničke komore FBiH

Jasmina Ibrahimović

Na djelimično izbornoj Skupštini Advokatske/Odvjetničke komore FBiH koja je održana u subotu, 18.10.2025. godine u Sarajevu, delegati Skupštine izabrali su za predsjednicu Advokatske/Odvjetničke komore FBiH Anu Primorac, odvjetnicu iz Mostara.

U svojoj dugogodišnjoj i uspješnoj karijeri Ana Primorac je aktivno uključena kako u rad Regionalne advokatske/odvjetničke komore Mostar, tako i u rad Advokatske/Odvjetničke komore FBiH. Obnašala je funkciju člana Upravnog odbora i predsjednice Disciplinskog suda Regionalne advokatske/odvjetničke komore Mostar, zatim člana Upravnog odbora Advokatske/Odvjetničke komore FBiH, člana Komisije za verifikaciju upisa i brisanja, te potpredsjednice Advokatske/Odvjetničke komore FBiH.

Novoizabrana predsjednica zahvalila se delegatima na ukazanom povjerenju, ističući da će nastaviti raditi na jačanju ugleda i nezavisnosti advokatske/odvjetničke profesije.

Ana Primorac vodit će Advokatsku/Odvjetničku komoru FBiH naredne četiri godine.

