Apel mještana MZ Jaruške: Pet dana smo bez vode i struje!

Adin Jusufović
Snijeg, grtalica, čišćenje snijega
Našoj redakciji obratila se zabrinuta mještanka MZ Jaruške kod Lukavca, upozoravajući na izuzetno teške uslove u kojima se već danima nalaze stanovnici ovog naselja.

Kako navodi, Jaruške su već peti dan bez vode i električne energije, dok su lokalni putevi neprohodni jer nisu očišćeni, što dodatno otežava kretanje, posebno starijim osobama, bolesnicima te porodicama s djecom.

“Uslovi su postali nehumani. Bez osnovnih životnih potreba ljudi su prepušteni sami sebi, bez ikakvih konkretnih informacija kada će problem biti riješen. Apeli nadležnim službama, koliko nam je poznato, do sada nisu dali rezultate.” kazala je mještanka ovog naselja.

Jaruške se nalaze na području Vijenca, između Banovića i Lukavca, a mještani ovog naselja često su primorani sami angažovati mehanizaciju i očistiti puteve kroz selo.

pročitajte i ovo

Vijesti

Izdata preporuka poslodavcima: Prilagodite rad zbog niskih temperatura i snijega

BiH

Snijeg i poledica širom BiH: Vikend donosi nove padavine i niske...

BiH

Tokom noći pale nove količine snijega, snježni pokrivač dodatno porastao širom...

BiH

Kako je neuobičajen vremenski fenomen doveo do izlijevanja rijeka i poplava...

BiH

Zbog padavina i topljenja snijega pojačan nadzor vodotoka u FBiH

Vijesti

Da li se opravdano ljutimo na komunalne službe u BiH? Evo...

BiH

Još jedan zemljotres zabilježen u BiH

Tuzla i TK

Lijep gest radnika Centralnog grijanja d.d. Tuzla: Očistili prilaz obdaništu

Vijesti

Zvornik i dalje u vanrednoj situaciji zbog visokog vodostaja Drine

Vijesti

Odlazak u penziju 2026: Koliki iznos dobijaju radnici s manje od 40 godina staža?

Vijesti

Izdata preporuka poslodavcima: Prilagodite rad zbog niskih temperatura i snijega

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]