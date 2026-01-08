Apel mještana MZ Jaruške: Pet dana smo bez vode i struje!

Našoj redakciji obratila se zabrinuta mještanka MZ Jaruške kod Lukavca, upozoravajući na izuzetno teške uslove u kojima se već danima nalaze stanovnici ovog naselja.

Kako navodi, Jaruške su već peti dan bez vode i električne energije, dok su lokalni putevi neprohodni jer nisu očišćeni, što dodatno otežava kretanje, posebno starijim osobama, bolesnicima te porodicama s djecom.

“Uslovi su postali nehumani. Bez osnovnih životnih potreba ljudi su prepušteni sami sebi, bez ikakvih konkretnih informacija kada će problem biti riješen. Apeli nadležnim službama, koliko nam je poznato, do sada nisu dali rezultate.” kazala je mještanka ovog naselja.

Jaruške se nalaze na području Vijenca, između Banovića i Lukavca, a mještani ovog naselja često su primorani sami angažovati mehanizaciju i očistiti puteve kroz selo.