Asim Sarajlić oslobođen optužbi za trgovinu utjecajem

Općinski sud u Sarajevu, nakon obnovljenog suđenja, donio je prvostepenu presudu kojom su Asim Sarajlić, Sabahudin Delalić i Muhamed Šehović oslobođeni odgovornosti za davanje dara i drugih oblika koristi.

Sarajlić, Delalić i Šehović su oslobođeni optužbi da su od 20. do 25. februara 2020., posredstvom Šehovića, ugovorili sastanak s Velidom Tvrtkovićem, prije zakazanih unutarstranačkih izbora za predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, koji su bili planirani za 26. februar 2020. i na kojima su predloženi kandidati bili članovi Semir Efendić i Fikret Prevljak.

Tvrtkoviću su, kako se dalje navodi u optužnici, obećali da će, korištenjem svog društvenog i uticajnog položaja koji imaju po osnovu pozicija unutar SDA, zaposliti njegovu suprugu u nekoj od institucija u kojima su na rukovodećim pozicijama kadrovi SDA, ukoliko na tim izborima svoj glas dâ njihovom kandidatu za navedenu poziciju – Prevljaku.

Sarajlić je, kako je bilo navedeno u optužnici, u tom periodu bio član Predsjedništva, odnosno potpredsjednik SDA, Delalić član Izvršnog odbora Općinske organizacije SDA Novi Grad Sarajevo, a Šehović nekadašnji tehnički sekretar stranke.

Do obnovljenog suđenja je došlo nakon što je ukinuta presuda donesena u februaru 2023., kojom su također bili oslobođeni.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe, javlja BIRN BiH.