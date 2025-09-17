Asteroid 2025 FA22 sutra prolazi blizu Zemlje

Jedan od najvećih asteroida koji će ove godine proći u blizini Zemlje, pod oznakom „2025 FA22“, približiće se našoj planeti u četvrtak, 18. septembra, saopšteno je iz Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka.

Asteroid će proći na udaljenosti nešto većoj od prečnika Mjesečeve orbite, a najbliži prolaz očekuje se oko 10:00 sati po moskovskom vremenu, odnosno u 9:00 sati po srednjoevropskom.

Prema procjenama stručnjaka, prosječan prečnik asteroida iznosi oko 166 metara, a njegova dužina dostiže 290 metara. Masa mu je približno hiljadu puta veća od mase meteorita iz Čeljabinska, koji je 2013. godine u Rusiji izazvao snažan udarni talas i povrijedio više od 1.200 ljudi.

Čeljabinski meteorit, koji se raspao u Zemljinoj atmosferi 15. februara 2013, oslobodio je energiju jednaku eksploziji 20 do 30 atomskih bombi, što ga čini jednim od najvećih meteora koji su pogodili atmosferu u posljednjih 150 godina.

Stručnjaci naglašavaju da, iako asteroid „2025 FA22“ prolazi relativno blizu, njegova putanja ne predstavlja nikakvu prijetnju za Zemlju. Za razliku od spektakularnih pojava poput pomračenja ili meteorskih pljuskova, ovaj asteroid neće biti moguće vidjeti golim okom. Samo će opservatorije i teleskopi moći da ga registruju, dok za obične posmatrače na Zemlji nebo ostaje nepromijenjeno.