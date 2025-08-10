Meteorit stariji od Zemlje pao na porodičnu kuću u SAD-u

Meteorit koji je nedavno pao na porodičnu kuću u američkoj saveznoj državi Georgiji stariji je od same planete Zemlje, potvrdili su naučnici. Svemirski kamen proletio je nebom usred dana 26. juna i eksplodirao, što je zabilježila i NASA, prenosi BBC.

Istraživači sa Univerziteta u Georgiji analizirali su fragmente stijene koja je probila krov kuće u gradu McDonough. Na osnovu analize utvrđeno je da je meteorit star više od 4,6 milijardi godina, što znači da je nastao prije formiranja Zemlje.

Stanovnici Georgije i susjednih saveznih država prijavili su stotine viđenja vatrene kugle, praćene glasnim tutnjavama. Iako se prilikom prolaska kroz atmosferu meteorit smanjivao, u trenutku udara u krov kuće u okrugu Henry i dalje se kretao brzinom od najmanje jednog kilometra u sekundi.

Prema riječima geologa Scotta Harrisa, analizom je utvrđeno da je riječ o hondritu – najčešćoj vrsti kamenog meteorita. NASA procjenjuje da je njihova starost oko 4,6 milijardi godina.

Vlasnik kuće rekao je da i dalje pronalazi sitne komadiće svemirske prašine oko svog doma. Meteorit, službeno nazvan “McDonough”, 27. je pronađeni meteorit na području Georgije.

Harris je istakao da se nekada smatralo kako se ovakav događaj dešava jednom u nekoliko decenija, a sada ih ima više puta unutar 20 godina. Dodao je da moderna tehnologija omogućava brže i preciznije pronalaženje meteorita, te da bi istraživanja njihovog sastava i brzine mogla pomoći u boljem razumijevanju i prevenciji potencijalno opasnih udara iz svemira.

