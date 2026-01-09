Ažurirani podaci: Raste rizik od poplava

Snijeg i niske temperature u Federaciji BiH obilježavaju početak januara, a prema ažuriranim informacijama nadležnih institucija nakon obilnih snježnih padavina i otapanja snijega u višim predjelima zabilježen je blagi porast vodostaja rijeka, uz upozorenja na moguća izlijevanja, bujične tokove, rizik od poplava nižih područja i pojavu klizišta. Najugroženijim se trenutno smatraju područja Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog, Unsko-sanskog i Posavskog kantona.

Prema podacima koje je objavio Federalni hidrometeorološki zavod, na snazi je narandžasto upozorenje za centralna, istočna i sjeverna područja Bosne. Minimalne temperature zraka tokom narednih dana kretat će se između minus 14 i minus 10 stepeni Celzijusa. Prognoze ukazuju da se u subotu, 10. januara 2026. godine, u većem dijelu zemlje očekuju nove snježne padavine, dok će na jugu preovladavati kiša, uz mogućnost pojave ledom zaleđene kiše u nizinama tokom prijepodneva. U centralnim i istočnim krajevima moguće je formiranje snježnog pokrivača od pet do 15 centimetara, dok bi na planinama moglo pasti i do 20 centimetara novog snijega.

Zbog kombinacije niskih temperatura i padavina, Federalna uprava civilne zaštite uputila je apel kantonalnim i općinskim službama civilne zaštite da pojačaju obilazak rizičnih područja i, u skladu s planovima i nadležnostima, pravovremeno aktiviraju snage zaštite i spašavanja radi zaštite stanovništva i materijalnih dobara. Snijeg i niske temperature u Federaciji BiH dodatno opterećuju lokalne kapacitete, naročito u brdsko-planinskim područjima gdje postoji povećana opasnost od klizišta.

Stanje na putevima širom zemlje je otežano, posebno u zapadnim i planinskim krajevima, saopćeno je iz BIHAMK-a. Snježne padavine i niske temperature usporavaju saobraćaj i u urbanim sredinama, gdje su prisutni poledica i smanjena vidljivost, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na cesti.

Iz Federalne uprave civilne zaštite upućen je i apel poslodavcima te javnim ustanovama da ispune zakonske obaveze u ovakvim vremenskim okolnostima, kako bi se osiguralo nesmetano kretanje i veća sigurnost građana. Federalni operativni centar kontinuirano prati stanje na terenu, prikuplja informacije s terena i procjenjuje potrebe za eventualnim angažmanom dodatnih sredstava i opreme, uz stalnu komunikaciju s kantonalnim i općinskim službama civilne zaštite. Federalne specijalizirane jedinice ostaju u stanju pripravnosti za brzu reakciju ukoliko se situacija pogorša.