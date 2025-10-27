Bajke braće Grim: I svi su veseli a tek smo na početku!

Japanska animirana serija „Bajke braće Grim” (japanski: グリム名作劇場 – Gurimu Meisaku Gekijō, engleski: Grimm's Fairy Tale Classics) nastala je u produkciji studija Nippon, a premijerno je emitovana na televiziji TV Asahi od 1987. do 1989. godine. Serija obuhvata dvije sezone i ukupno 47 epizoda koje na poseban način donose najpoznatije bajke braće Grim kroz prepoznatljiv stil japanske animacije.

Ova serija, spoj tradicionalnih evropskih bajki i japanske anime estetike, vremenom je postala klasik među ljubiteljima animiranih filmova širom svijeta. Svaka epizoda donosi novu priču ispričanu u duhu originalnih bajki, ali s naglaskom na toplinu, emociju i pouku.

Na našim prostorima crtani je emitovan na javnim servisima (HRT je odradio prvi prevod 2002. godine) a djeca širom Bosne i Hercegovine se i danas sjećaju popularne uvodne špice koja uvijek budi nostalgične osjećaje na tople vikende našeg djetinjstva.

Na prostoru Srbije i Bosne i Hercegovine „Bajke braće Grim” prvi put su na DVD-u objavljene 2009. u izdanju izdavačke kuće „Delta video”, sa sinhronizacijom na srpski jezik. Kasnije je serija emitovana i na televizijskim kanalima Pink Kids, Filmax Junior i Film Klub, a sinhronizaciju je radio studio Soundlight.