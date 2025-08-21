Bakir Hadžiomerović: Federalna televizija je devastirana, reset je nužan

Ali Huremović
Bakir Hadžiomerović: Federalna televizija je devastirana, potreban je reset

Novi generalni direktor Radio-televizije Federacije BiH Bakir Hadžiomerović u intervjuu za Federalni radio govorio je o stanju u kojem je zatekao javni servis, ali i o prioritetima u narednom periodu.

Ocijenio je da je stanje u javnom servisu „potpuno devastirano“ i da će predstojeći period biti ključan za njegov opstanak.

„Društvena odgovornost bila je moj motiv. Federalna televizija ne smije više biti kanta za reprizni program. Vraćamo proizvodnju vlastitih sadržaja i dostojanstvo uposlenicima“, kazao je Hadžiomerović.

Hadžiomerović je preuzeo funkciju generalnog direktora FTV-a početkom augusta, vraćajući se u ovu kuću 13 godina nakon što je ostao bez posla. Tada je, podsjetimo, smijenjen s mjesta urednika i voditelja informativnog programa, a otkaz je pratio veliki interes javnosti i kritike medijskih udruženja.

„Federalna televizija je u stanju potpune devastacije, i finansijske i produkcijske, i to niko ne može negirati. Potrebno je resetiranje cijelog sistema kako bi javni servis ponovo imao smisla i opravdao povjerenje građana koji ga finansiraju“, rekao je Hadžiomerović.

Dodao je da planira vraćanje informativnog programa u središte FTV-a, jačanje kulturnih i obrazovnih sadržaja, te redefinisanje odnosa prema gledateljima. „Moramo pokazati da javni servis nije ničija politička igračka, nego institucija koja služi građanima“, naglasio je.

Hadžiomerović je priznao da će posao biti izuzetno težak s obzirom na nagomilane finansijske probleme i urušenu infrastrukturu, ali je istaknuo da vjeruje u profesionalni potencijal zaposlenih.

„Moramo vratiti međusobno povjerenje i građanima pružiti program koji zaslužuju. Ovo je reset i za javni servis i za društvo“, zaključio je Hadžiomerović.

Njegov povratak na FTV, nakon 13 godina i burnog odlaska, sada dolazi u trenutku kada javni servis bilježi rekordno nisku gledanost i ozbiljnu finansijsku krizu. Hoće li planirani reset donijeti zaokret u radu Federalne televizije, ostaje da se vidi u narednim mjesecima.

 

pročitajte i ovo

BiH

Saznajte koje naknade nemaju karakter plaće u javnom sektoru prema novoj uredbi

Vijesti

Ethno BiH 2025: Sutra završni koncert u Tuzli

Vijesti

FBI pretresao dom bivšeg Trumpovog savjetnika Johna Boltona

Vijesti

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 22. august?

Vijesti

Tržište rada u BiH pod pritiskom: manje oglasa, sve više kandidata

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]