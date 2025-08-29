Barbarez: Pritisak je privilegija, atmosfera u timu odlična

U prostorijama NS/FS BiH u Sarajevu danas je održana press konferencija selektora „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza uoči okupljanja reprezentacije i predstojećih utakmica sa San Marinom i Austrijom.

Selektor je govorio o zdravstvenom stanju u timu, potvrdivši da Ifet Đakovac zbog povrede neće biti na raspolaganju, te da će umjesto njega biti pozvan Esmir Bajraktarević. Kada je riječ o Arijanu Maliću, naveo je da se radi o povredi koljena koja zahtijeva nekoliko dana pažnje, dok su ostali igrači spremni.

– Žao mi je zbog Đakovca jer je bio u dobroj formi i energiji, falit će nam. Sinoć smo odlučili da aktiviramo pretpoziv za Bajraktarevića, koji će nam se pridružiti. Kod Malića ćemo vidjeti u narednim danima. Ostali su zdravi i zadovoljni smo. Od poziva do danas dosta njih je ušlo u dobru formu, ima minutažu i nekoliko strijelaca, što nam daje dodatni optimizam – rekao je Barbarez.

Bajraktarević, krilni fudbaler PSV-a, ove sezone je nastupio na dvije od pet utakmica i u posljednjem meču postigao dva gola za samo 45 minuta igre. Dosad je već šest puta obukao dres A reprezentacije BiH, a današnjim pozivom dobio je novu šansu da se nametne.

Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju iz djetinjstva u dresu BiH uz emotivnu poruku: „Krv svoju za Bosnu moju.“

Selektor je dodao da je atmosfera u reprezentaciji na visokom nivou i da su igrači motivisani.

– Vrlo smo zadovoljni sa trenutnom situacijom što se tiče forme igrača, minutaže, napadačkog dijela, kao i golmana koji brane odlično. Uvijek tražimo od igrača da dođu sa osmijehom, jer onda imaju i želju i ponos da pokažu ono što znaju. Pritisak je privilegija i radujemo se što ga imamo. Osjeti se i kod navijača želja da napravimo novi iskorak i daćemo sve od sebe da to ostvarimo – poručio je Barbarez.

Zmajevi će 5. septembra igrati protiv San Marina, a 9. septembra protiv Austrije.