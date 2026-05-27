Bećirović iz Banje Luke: Povratnici ne smiju biti zaboravljeni

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović klanjao je bajram-namaz u Ferhadija džamija u Banja Luka , gdje je nakon molitve uputio čestitke povodom Kurban-bajrama prisutnim vjernicima.

Po završetku bajram-namaza poručio je da bajramski dani trebaju biti prilika za veću brigu o drugima, s posebnim fokusom na povratnike i osobe koje žive u otežanim životnim uslovima.

Istakao je važnost toga da vjernici širom Bosna i Hercegovina svoje praznike obilježavaju u atmosferi mira, radosti i zajedništva, okruženi porodicom i prijateljima.

Govoreći o budućnosti zemlje, naglasio je da ona treba počivati na međusobnom poštovanju, razumijevanju i zaštiti prava svih građana.

Tokom susreta s građanima Banje Luke posebno je ukazao na značaj povratničke populacije, poručivši da oni ne smiju biti zanemareni te da institucije na svim nivoima vlasti imaju odgovornost da osiguraju zaštitu njihovih prava, sigurnosti i dostojanstva.

Dodao je da povratnici predstavljaju simbol ustrajnosti, hrabrosti i privrženosti domovini, jer su se, uprkos brojnim izazovima, odlučili vratiti i nastaviti život u svojim domovima.