Beograd: Djevojka preminula tokom snimanja OnlyFans sadržaja

OnlyFans
OnlyFans

OnlyFans zvijezda: Jutros je u Beogradu zabilježen tragičan slučaj u kojem je mlađi muškarac izvršio samoubistvo skočivši kroz prozor stambene zgrade.

Kako navode mediji u Srbiji, M. P. (28) preminula je tokom intimnog odnosa sa svojim momkom M.M.

Nakon što je primijetio da joj je pozlilo, muškarac je pozvao Hitnu pomoć, koja je po dolasku konstatovala smrt djevojke.

Nakon intervencije ljekara, partner, navodno nesposoban da se suoči sa tragedijom, skočio je kroz prozor zgrade i izvršio suicid.

Prema nezvaničnim informacijama, na licu mjesta zatečeni su tragovi korišćenja droge.

M.P. (28), koja je umrla u stanu u Cvijićevoj ulici, je imala profil na sajtu za odrasle Only Fans-u, na kom se objavljujući intimni sadržaj zarađuje novac i ona je preminula tokom intimnih odnosa sa M.M. odnosno tokom snimanja istih.

