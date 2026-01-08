Berbić: Uskoro restauracija slike “Oslobođenje Tuzle”

Adin Jusufović
Oslobođenje Tuzle

Uskoro počinje prva faza restauracije slike „Oslobođenje Tuzle“ autora Ismeta Mujezinovića, jednog od najvažnijih kulturnih blaga grada.

Slika, koja se nalazi u ateljeu umjetnika u centru Tuzle, godinama je bila oštećena zbog utjecaja vremena i drugih faktora.

Berbić: Uskoro restauracija slike "Oslobođenje Tuzle"

Inicijativu za obnovu pokrenuo je u nekoliko navrata vijećnik u GV Tuzla Omer Berbić, koji je protekle tri godine kroz više zaključaka Vijeća zagovarao restauraciju ovog značajnog umjetničkog djela.

Početak radova označava važan korak u očuvanju kulturne baštine Tuzle.

