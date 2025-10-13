BiH i dalje bez budžeta, ove sedmice novi pokušaj usvajanja u Parlamentu

Bosna i Hercegovina i dalje nema usvojen budžet za tekuću godinu, iako bi već trebalo da se priprema onaj za 2026. Pred zastupnicima državnog parlamenta ove sedmice je novi pokušaj da se to pitanje konačno riješi. Na dnevnom redu prve od tri sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zakazane za srijedu, 15. oktobra, nalazi se Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za tekuću godinu, koji je uputilo Predsjedništvo BiH uz zahtjev za razmatranje po hitnom postupku.

Sindikat državnih institucija ranije je upozorio vlasti i pozvao na usvajanje budžeta, naglašavajući da su zaposleni već duže vrijeme bez povećanja plata.

Iako se na usvajanju budžeta insistira mjesecima, političke blokade i međusobna prebacivanja odgovornosti usporavaju proces. Predsjedavajući Zastupničkog doma PSBiH Marinko Čavara izrazio je nadu da će se na narednoj sjednici pojaviti predstavnici predlagača kako bi rasprava konačno mogla početi.

MARINKO ČAVARA, predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH (HDZ BiH)

“Nadam se da će predlagači poslati nekoga od ovlaštenih predlagača i da možemo raspravljati sukladno poslovniku, a onda za koju će se proceduru zastupnici opredijeliti”.

Opozicioni zastupnici smatraju da glavni teret odgovornosti leži na Ministarstvu finansija, dok sindikati poručuju da će, ukoliko ne dođe do pomaka, krenuti sa protestima i štrajkovima upozorenja.

PREDRAG KOJOVIĆ, zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu PSBiH

“Prevashodno odgovornost leži na Ministarstvu finansija koje je pomoćni organ Predsjedništva BiH, koje sa ministrom Amidžićem odbija da radi ono što je njihova zakonska obaveza”.

ŠERIF ŠPAGO, zastupnik SDA u Zastupničkom domu PSBiH

“Mi kao zastupnici opozicije i Klub SDA će, naravno, biti konstruktivan u tome svemu i dati svoj doprinos, a ne zavisi od nas u tom slučaju”.

Predstavnici SNSD-a i Ujedinjene srpske ostaju pri ranijem stavu da neće podržati prijedlog budžeta koji se značajno razlikuje od prvobitne verzije ministra finansija Srđana Amidžića.

MIROSLAV VUJIČIĆ, zastupnik SNSD-a u Zastupničkom domu PSBiH

“Pošto je taj budžet značajno izmijenjen u odnosu na prijedlog Srđana Amidžića mi nećemo podržati taj prijedlog. Sindikati su potpuno u pravu, u smislu traženja svojih prava. Međutim, njihova adresa je Predsjedništvo BiH”.

MILAN PETKOVIĆ, zastupnik Ujedinjene Srpske u Zastupničkom domu PSBiH

“Što se tiče posljedica svi smo mi svjesni, ne bi ovo bilo prvi put da BiH usvaja budžet, BiH ga češće ne usvoji nego što ga usvoji”.

Državni službenici najavili su mogućnost štrajka ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, među kojima je i isplata jednokratne novčane pomoći.

MARIO KRAJINOVIĆ, Savez sindikata policijskih organa BiH

“Mi ćemo krenuti sa organizacijom nekakvih prosvjeda, znači drugi zaključak nama jako bitan je da se donese odluka o uplati jednokratne novčane pomoći za sve zaposlene u institucijama BiH u visini od dvije hiljade maraka”.

Ekonomski stručnjaci upozoravaju da nepostojanje budžeta ne šteti samo funkcionisanju institucija, već i međunarodnom ugledu zemlje.

IGOR GAVRAN, ekonomista

“Država je pogođena, niko živi neće vjerovati BiH da je u stanju provesti reforme, da je u stanju pridružiti se EU ako nije u stanju usvojiti ni vlastiti budžet”.

Podsjećamo, Ministarstvo finansija i trezora BiH krajem septembra donijelo je odluku o produženju privremenog finansiranja i za četvrti kvartal 2025. godine, budući da budžet još uvijek nije usvojen, niti su plate zaposlenih u institucijama povećane.