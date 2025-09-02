BiH protiv Grčke na Eurobasketu - težak ispit za Zmajeve

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra utakmicu četvrtog kola grupe C na Eurobasketu protiv selekcije Grčke.

Nakon prva tri odigrana susreta izabranici selektora Adisa Bećiragića imaju omjer od jedne pobjede i dva poraza te trenutno dijele četvrto mjesto sa selekcijom Gruzije. Bh. tim je na startu savladao Kipar, a zatim upisao poraze od Španije i Italije. Do kraja grupne faze ostaju im dueli sa Grčkom i Gruzijom, a dva trijumfa značila bi i plasman u narednu rundu.

U slučaju da ostvare pobjedu samo nad Gruzijom, košarkaši BiH morali bi čekati rasplet duela Španije i Italije. Ishod u kojem slavi Španija odgovarao bi bh. reprezentaciji, dok bi u suprotnom scenariju morali savladati Gruziju s razlikom od najmanje 19 poena.

Uprkos vezanim porazima, u našoj selekciji vlada optimizam i uvjerenje da se uz pravi pristup i maksimalan angažman može parirati svakoj reprezentaciji. Međutim, današnji protivnik je najteži u grupi – moćna Grčka predvođena NBA zvijezdom Giannisom Antetokounmpom, koja do sada ima stopostotan učinak i ulazi u meč kao apsolutni favorit.

Duel Bosne i Hercegovine i Grčke igra se od 14 sati. U nastavku dana, u istoj grupi sastaju se Kipar i Gruzija (17.15), dok od 20.30 na teren izlaze Italija i Španija.