BiH ubjedljivo savladala Švicarsku u Mejdanu i ostala u igri za Svjetsko prvenstvo

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je pred ispunjenim tribinama tuzlanskog Mejdana uvjerljivo savladala selekciju Švicarske rezultatom 84:60.

Trijumfom u direktnom duelu bh. tim je zadržao realne šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo, a trenutni omjer iznosi jedna pobjeda i dva poraza.

Utakmica je otvorena čvrstom i defanzivno orijentisanom igrom s obje strane, uz mali broj poena u prvoj četvrtini. U redovima Švicarske istakao se Schumacher, koji je u prvom periodu ubacio 11 poena i predvodio svoj tim. Ipak, sredinom dionice bh. košarkaši preuzimaju kontrolu, pa su poenima Vrabca i Penave prvu četvrtinu priveli kraju u svoju korist, 20:12.

Druga četvrtina donijela je promjenjiv ritam. Domaća selekcija je furiozno otvorila nastavak i nakon tri minute imala dvocifrenu prednost. Uslijedio je pad u organizaciji napada, što su gosti iskoristili serijom 10:2. Ipak, u završnici prvog poluvremena uslijedile su dvije vezane trojke Vrabca i Sulejmanovića, nakon čega je bh. tim ponovo uspostavio kontrolu i na odmor otišao s prednošću 41:27.

Treća četvrtina protekla je u tvrdoj igri, uz zapažene minute Lazića i Alibegovića. Lazić je u nekoliko navrata poentirao uz dodatna slobodna bacanja, dok je značajan doprinos dao i Atić. Švicarska je pokušavala šutevima za tri poena smanjiti zaostatak, ali bez većeg uspjeha. Pojačana odbrana domaćih rezultirala je novom serijom i povećanjem prednosti na 20 poena razlike pred kraj treće dionice, uz veliki broj poena postignutih iz reketa.

U završnoj četvrtini bh. reprezentacija je rutinski sačuvala stečenu prednost i bez većih poteškoća privela susret kraju, upisavši prvu pobjedu u ovim kvalifikacijama.

Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine bio je Vrabac sa 15 poena. Lazić je dodao 14, Sulejmanović 12, a Simanić 11 poena. Kod Švicarske je najviše pokazao Alexander Schumacher sa 19 poena.

Naredni susret bh. selekcija igra u ponedjeljak u Švicarskoj, a u sastav se vraćaju Džanan Musa i Kenan Kamenjaš.

U grupi trenutno vodi Turska sa tri pobjede, Srbija je druga sa omjerom 2-1, dok je Bosna i Hercegovina treća sa jednom pobjedom i dva poraza.