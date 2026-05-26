BiH završila digitalizaciju TV signala: Javnim emiterima dostupna nova oprema

BiH danas je zvanično završila projekat digitalizacije televizijskog signala, čime je okončan višegodišnji proces modernizacije javnog emitiranja i komunikacijske infrastrukture.

Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a završena je implementacija ovog projekta, a BiH je time prestala biti jedina evropska zemlja bez digitalnog TV signala.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto ocijenio je da je riječ o jednom od najvažnijih infrastrukturnih iskoraka u oblasti komunikacija posljednjih godina. Naveo je da je, nakon preuzimanja mandata, zatekao spreman projekat i sredstva, ali da proces nije bio pokrenut.

Prema njegovim riječima, projekat je deblokiran i realizovan uprkos otporima, a digitalni signal sada je dostupan u Bosni i Hercegovini. Forto je naglasio da digitalizacija ima i simboličan značaj za javne emitere, jer će im nova oprema biti stavljena na raspolaganje.

Najavio je i naredne aktivnosti usmjerene na stabilizaciju javnog RTV sistema. Kako je poručio, uskoro će u proceduru biti upućene izmjene zakona koje bi trebale omogućiti da BHRT ne završava godinu s deficitima koje nije sam proizveo, uz najavu traženja dodatne finansijske podrške za javni servis.