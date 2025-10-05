Bivši rektor Univerziteta u Tuzli upozorava: Federalizacijom BiH priprema se teren za secesiju

Politički etnonacionalisti u Bosni i Hercegovini i izvan nje već decenijama nameću hegemonijsku ideologiju o postojanju tri nacije, upozorio je prof. dr. Enver Halilović, bivši rektor Univerziteta u Tuzli i uvodničar na sesiji Kruga 99 pod nazivom „Federalizacijom/konsocijacijom BiH do njenog raspada“, održanoj uoči konferencije o regiji zapadnog Balkana na iskustvima Irske.

„To je politička dogma, kako individualne tako i društvene svijesti. Oni hoće da urede i organiziraju sve društvene odnose u Bosni na principu međuetničke podjele: teritorije, škola, muzeja, bolnica, sportskih društava, fabrika, laboratorija, stambenih zgrada itd.“, kazao je Halilović.

Prema njegovim riječima, cilj etnonacionalista je stvaranje sistema u kojem će „na podijeljenim teritorijama u miru i sigurnosti živjeti samo ili dominantno ljudi jedne etničke zajednice“.

„Etnoteritorijalizacija Bosne nužno znači i etničko čišćenje etnoteritorija od ljudi druge etničke pripadnosti“, upozorio je Halilović.

Govoreći o aktuelnim političkim procesima, Halilović je pojasnio da etnonacionalne politike u i prema BiH imaju različite ciljeve i intenzitete.

„Bošnjačka etnopolitika je u nekoj nedefiniranoj, neartikuliranoj formi i svedena na održanje etnopolitike kao takve. Srpski etnonacionalizam je u ekstremnoj fazi secesionizma multikulturne zajednice RS kao, navodno, srpskog entiteta. Hrvatski etnonacionalizam je u fazi konsocijacijsko/federalnog uređenja Federacije BiH, a potom i države BiH, manifestiran kroz koncept tzv. legitimnog predstavljanja Hrvata,“ naveo je Halilović.

Prema njegovom mišljenju, zahtjevi za izmjenama Izbornog zakona, koji uključuju ideju o hrvatskoj teritorijalnoj izbornoj jedinici, predstavljaju korak ka „federalizaciji Federacije BiH i stvaranju hrvatske teritorijalno-federalne jedinice na prostoru nekadašnje paradržave Herceg-Bosna“.

„Federalno/konsocijacijsko ustavno uređenje Bosne ima nekoliko ciljeva – afirmaciju teze o tronacionalnoj strukturi, sprečavanje postratne integracije i, u konačnici, uspostavljanje početka raspada BiH,“ rekao je Halilović.

Profesor je naglasio da takav pristup vodi stvaranju „triju federalnih poddržava“ unutar države, što je, kako kaže, „prvi korak separatističko-secesionističkog raspada BiH“.

„Federalističko-konsocijacijska koncepcija Bosne obezbjeđuje transformaciju bosanskih Srba i Hrvata, te Bošnjaka kao podnacije, u samostalne nacije. Po inerciji razvoja i jačanja etnonacionalnih birokratija, te federalne jedinice bi se s vremenom pretvorile u tri odvojene države,“ pojasnio je.

Na kraju je Halilović upozorio da je nužno pravovremeno prepoznati i zaustaviti procese koji vode raspadu BiH, ističući da se ideje o etnoteritorijalizaciji moraju „suzbiti, prepoznati i onemogućiti“.