Bivši rektor Univerziteta u Tuzli: Odbrana Sarajeva danas je odbrana Bosne

Na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ održanoj u Sarajevu, član Predsjedništva i bivši rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Enver Halilović istakao je da se Sarajevo već gotovo dva stoljeća, a naročito od devedesetih godina, politički demonizira kao simbol Bosne i Hercegovine.

„Zato je njegova odbrana i danas, kao i u periodu 1992–1995., odbrana Bosne. Njegova demonizacija je izraz i posljedica demonizacije Bosne, i obrnuto. Demonizacija Sarajeva je ideološki motivirana. Njen cilj je denuncijacija takozvanog političkog Sarajeva, znači političke Bosne i Hercegovine, pred domaćom i internacionalnom javnošću kako bi se postigli separatističko-secesionistički ciljevi u BiH“, rekao je Halilović.

On je pojasnio da se demonizacija Sarajeva odvija kroz različite forme. „Prvo, pod izgovorom borbe protiv tzv. unitarizma. Državni unitarizam je izgovor za separatizam i secesionizam… Njegovim odbacivanjem oni osporavaju pravni i politički suverenitet države na njenoj cijeloj teritoriji. Drugo, demonizacija političkog Sarajeva odvija se u vidu borbe protiv tzv. prenošenja nadležnosti entiteta i kantona na državu. Treće, demonizacija političkog Sarajeva je oblik borbe za stvaranje trećeg etnoteritorijalnog entiteta“, naveo je Halilović.

Dodao je da je stvaranje percepcije o Sarajevu kao bošnjačkoj prijestonici “alibi etnonacionalista da naprave svoje pravne i političke centre etnoteritorijalnih entiteta nasuprot Sarajevu”.

„Demonizacija političkog Sarajeva je način političke borbe za stvaranje ‘male Srbije’ i ‘male Hrvatske’ u Bosni“, naglasio je.

Član Predsjedništva „Kruga 99“ i profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu prof. dr. Hazim Bašić ukazao je da je termin „političko Sarajevo“ zloupotrijebljen i reduciran na negativan kontekst.

„Termin ‘političko Sarajevo’ je kidnapovan od strane antibosanskih političkih snaga. U normalnom političkom žargonu, ‘politički Brisel’, ‘politički Berlin’ ili ‘politički Washington’ označavaju središte donošenja odluka. U našem slučaju taj termin se koristi za stigmatizaciju grada i osporavanje Sarajeva kao mjesta političke legitimnosti“, rekao je Bašić.

Po njegovom mišljenju, taj termin treba vratiti u redovnu upotrebu i ojačati njegovo značenje.

„Na taj način bi zapravo vratili paradigmu samog pojma politički glavni grad, bilo koja država da je u pitanju“, zaključio je.

Urednik agencije Patrija i predsjednik NVO „Čuvari Bosne“ Rasim Belko upozorio je da se „specijalni rat protiv Sarajeva danas vodi na ekranima i u algoritmima“.

„To je spoj stare propagande i nove digitalne dominacije. Odgovor na to nije samo politički, on je zajednički i društveni. Kao građani, medijski radnici i intelektualci, imamo obavezu da se suprotstavimo dehumanizaciji – da gradimo institucionalne alate, digitalnu nezavisnost i kulturu istine“, poručio je Belko.

Fuad Đidić, član Predsjedništva „Kruga 99“, diplomata i publicista, osvrnuo se na izjave predsjednika RS-a Milorada Dodika.

„Genocid u Gazi Dodik je koristio za prljavu, brutalnu i do sada u svijetu neviđenu kampanju protiv Sarajeva. U razgovorima za desničarske listove poput Jerusalem Post, Jewish National Syndicate i Israel Hayom, Sarajevo je dovodio u kontekst ‘islamskog ekstremizma’ i ‘orijentalne agresivnosti’. Njegov politički plan bio je da predstavi Sarajevo kao mjesto izvan evropske civilizacije i da ga pervertira u središte anti-hrišćanske ideologije“, kazao je Đidić.

On je dodao da je Dodikov odnos prema glavnom gradu zapravo pokušaj udaljavanja Sarajeva od Banje Luke kako bi redefinisao Bosnu i Hercegovinu.

„Politički slom Milorada Dodika kojem svjedočimo govori o granicama njegova prkosa i političke destrukcije ustavnog poretka zemlje. To nije kraj jedne ere, već početak nove faze u našoj bitci odbrane ustavne pozicije Sarajeva i njegove otpornosti“, zaključio je Đidić.