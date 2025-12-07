Kulenović: BiH mora odbaciti hegemonijski jezik koji blokira demokratsku tranziciju

Predsjednik nezavisne asocijacije intelektualaca „Krug 99“ Adil Kulenović poručio je da se mora odbaciti politički jezik koji Bosnu i Hercegovinu drži u, kako je rekao, „necivilizacijskim projekcijama posebnog slučaja, svojevrsnog corpusa separatuma zarobljenog diskriminatornog političkog sistema bez realne mogućnosti napretka i države i društva“. Govoreći kao uvodničar na sesiji posvećenoj temi „Odbaciti hegemonijski politički vokabular radi demokratske tranzicije BiH“, održanoj povodom 30 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakao je da „Krug 99“ priprema analitičku studiju hegemonijskog vokabulara i Razlikovni rječnik, kao i glosar političkih pojmova koji će precizno razlikovati značenja korištena u BiH od onih u evropskim demokratskim standardima.

Kulenović je naglasio da se u BiH i dalje koristi „jezik prošlog stoljeća“, u kojem se bosanska nacija shvata kao etnička, a ne politička zajednica građana. Pojašnjava da studija pokazuje kako takvo poimanje nacije predstavlja „temeljni alat političke kontrole“. Dodao je: „Upravo zato u cijeloj studiji dosljedno izbjegavamo pojam ‘međunarodni’, a koristimo pojam ‘internacionalni’ jer on preciznije opisuje odnose između država kao političkih subjekata a ne između etničkih grupa“.

Naglasio je da pojam internacionalni označava odnose između država, dok se pojam međunarodni na Balkanu često pogrešno koristi tako da sugerira odnose između „naroda“, što, kako kaže, „direktno podržava etnonacionalni narativ Srbije i Hrvatske o Bosni i Hercegovini kao ‘zajednici naroda’, a ne kao političkoj zajednici svojih građana“. Prema njegovim riječima, upravo ta terminološka dvojnost godinama proizvodi pogrešno tumačenje ustavnog poretka BiH.

U središtu hegemonijskog narativa Srbije i Hrvatske, istakao je, nalazi se etnički definisan pojam nacije, koji omogućava elitama da se predstavljaju kao jedini legitimni tumači političkih prava u BiH, potiskujući građanina kao politički subjekt. Posebno problematičnim pojmovima označio je „konstitutivni narod“, „legitimno predstavljanje“ i „vitalni nacionalni interes“, jer se, kako je rekao, koriste kao mehanizmi blokada, dominacije i diskriminacije.

Govoreći o suverenitetu, Kulenović je naglasio: „U hegemonijskom narativu Srbije i Hrvatske, suverenitet pripada etničkim zajednicama, dok u evropskoj političkoj teoriji suverenitet pripada državi i ostvaruje se kroz građane. Zato Beograd i Zagreb gotovo uvijek priznaju ‘teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine’, ali izbjegavaju izgovoriti izraz suverenitet Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države.“

Kulenović je upozorio i na manipulativnu upotrebu pojmova poput „musliman“, „kršćanin“ i „sarajevska kotlina“, koji se u političkom govoru koriste kao simbolički alati polarizacije. Podsjetio je da Srbija i Hrvatska paralelno održavaju „meke“ strukture moći u BiH — poput obrazovanja, kulture i medija — te političke strukture kroz specijalne veze i institucionalni utjecaj, a istovremeno lobiraju u evropskim i međunarodnim institucijama za narativ o BiH kao zajednici konstitutivnih naroda.

„Ovaj dvostruki mehanizam održava Bosnu i Hercegovinu u stanju države sa priznatom geografijom, ali osporenim političkim određenjem suverene države“, naglasio je. Razlikovni rječnik „Kruga 99“ zamišljen je kao alat za vraćanje ključnih političkih pojmova — poput suvereniteta, federalizma, identiteta, građanina i javnih politika — u njihovo izvorno evropsko i demokratsko značenje.

Zaključujući izlaganje, Kulenović je poručio: „Naš izbor su zapadne demokratske integracije na vrijednostima društva ravnopravnih i suverenih građana, naš politički i teorijski vokabular mora biti kontekstualiziran sa tim opredjeljenjem.“