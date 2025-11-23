Sesija “Kruga 99”: “Suočavamo se s fenomenom drugačijim od fašizma 20. stoljeća”

Pred početak sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“, koja je danas održana pod temom „Je li moguć ujedinjeni odgovor na novi fašizam, rasizam i islamofobiju?“, predsjednik Asocijacije Adil Kulenović upozorio je da živimo u vremenu u kojem se „svijet iznova lomi“.

Istakao je da su vrijednosti koje su desetljećima održavale međunarodni poredak – poput multilateralizma, ljudskih prava i političkog pluralizma – potisnute pod pritiskom „novih oblika fašizma, rasizma i islamofobije“.

„Fašizam danas djeluje transnacionalno, a ono što je transnacionalno, može se poraziti samo transnacionalno. Danas je naš zadatak da dobro, dobro za sve ljude, ohrabrimo i umrežimo. Zato BiH mora stajati uz one koji se već bore protiv autoritarizma“, naglasio je Kulenović.

Uvodničar sesije, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Vahidin Preljević, poručio je da odgovor na savremene oblike politički artikuliranog rasizma, islamofobije i desničarskog populizma zahtijeva duboko razumijevanje tih fenomena.

„Ono sa čime se danas suočavamo nije fašizam ili nacizam iz 30-ih i 40-ih godina 20. stoljeća, nego novi fenomen koji sadrži neke momente od ranije, ali sam po sebi predstavlja potpuno novu strukturu“, istakao je Preljević.

Dodao je da je za Bosnu i Hercegovinu ključno pitanje kako se pozicionirati u trenutku kada se, kako kaže, odvija „delikatan proces preispitivanja liberalno-demokratskih vrijednosti“.

„Ono što prvo trebamo uraditi jeste da razumijemo procese koji su u toku i onda da formuliramo odgovor koji ne smije biti ideološki slijep, nego strateški osmišljen i svrsishodan. Od ideala kao što je građanska demokratija u multietničkom društvu se ne smije odustati, ali se ne smije ni zanemarivati nova realnost“, poručio je.

Bivši diplomata i publicista Fuad Đidić fokusirao se na pitanje kako danas konkretno pomoći Bosni i Hercegovini.

„To možemo učiniti samo ako obnovimo građanski aktivizam. Potreban je ujedinjeni odgovor građana na prijetnje fašizma i aparthejda. Ovaj ujedinjeni odgovor na rastući trend neofašizma u BiH tražimo prije svega u regiji Balkana, kao što ga također tražimo u jačanju naših veza sa panevropskim progresivnim antifašističkim pokretima“, naglasio je Đidić.

Govoreći o 30 godina Dejtonskog sporazuma, istakao je i poruku upućenu američkoj administraciji.

„Vrijeme je da, kao kreator Dejtona, Amerika pokrene jednu hrabru, originalnu i prepoznatljivu ekonomsku inicijativu“, rekao je Đidić.

Dodao je da Bosna i Hercegovina ima „značajnu, vrijednu, zaleđenu imovinu koja je raspršena u dva entiteta“, te poručio:

„Naša poruka povodom tri decenije Dejtona, kao i Dana državnosti, je – aktivirajte, oživite i učinite djelatnom ovu zaleđenu imovinu u našoj zemlji. Dakle, poruka bi se sastojala u tome: obnoviti građanski aktivizam i oživjeti državnu zaleđenu imovinu.“

