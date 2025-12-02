Bećirović razgovarao s intelektualcima o jačanju demokratije i državnih institucija

Arnela Šiljković - Bojić

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, koju su činili: Adil Kulenović, dr. Šukrija Bakšić, dr. Hazim Bašić, dr. Aleksandar Knežević, dr. Muharem Avdispahić i Fuad Đidić.

Član Predsjedništva BiH je tokom razgovora istakao važnu ulogu intelektualne zajednice u artikuliranju javnih politika, afirmaciji demokratskih principa i jačanju državotvorne svijesti. Naglasio je da institucije Bosne i Hercegovine trebaju afirmirati stručnost, znanje i argumentirani dijalog, te graditi partnerstva s nevladinim sektorom, koji je u demokratskim društvima važan korektivni faktor.

Tokom otvorenog i sadržajnog razgovora razmijenjena su mišljenja o aktuelnim društveno-političkim izazovima u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na jačanju državnih institucija. Učesnici sastanka su naglasili da je neophodno kontinuirano promovirati vrijednosti demokratije, akademskih sloboda, kritičkog mišljenja i građanskog angažmana.

Članovi delegacije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 zahvalili su članu Predsjedništva BiH na kontinuiranom zalaganju za demokratsku državu Bosnu i Hercegovinu. Naglasili su da je značajna Bećirovićeva intenzivna diplomatska aktivnost i jačanje međunarodne podrške za Bosnu i Hercegovinu.

Bećirović je istakao da je uloga akademske zajednice i civilnog društva nezamjenjiva u borbi za demokratski razvoj i stabilnost države.
Na kraju sastanka, dr. Bećirović je zahvalio članovima Kruga 99 na njihovom dosadašnjem angažmanu, te izrazio spremnost za nastavak saradnje i dijaloga o ključnim državnim i društvenim pitanjima.

 

pročitajte i ovo

BiH

Ustavni sud BiH poništio zaključke NSRS: Bećirović poručuje da je riječ...

BiH

Sesija “Kruga 99”: “Suočavamo se s fenomenom drugačijim od fašizma 20....

BiH

Bećirović u UN-u: Očuvanje dejtonskog poretka i uloga OHR-a ključni za...

Vijesti

Denis Bećirović: Dodik otvoreno podriva ustavni poredak BiH

Politika

Jusić: Odbrambena pozicija BiH 30 godina nakon Dejtonskog sporazuma

BiH

Bećirović: „Podrška SAD-a ključna za mir i stabilnost u BiH“

Magazin

Otkrivamo kako trudnica može obezbijediti sve potrebne nutrijente za sebe i bebu

BiH

Rodne dimenzije Dejtona: Žene i dalje izvan ključnih procesa izgradnje mira

Istaknuto

Akcija MUP-a TK: Pronađeni pištolji, karabin, ručne bombe i druga opasna sredstva

Istaknuto

49 godina Univerziteta u Tuzli: Program obilježavanja jubileja donosi nauku, kulturu i sport

Istaknuto

Turski zvaničnik u posjeti Tuzli: Jačanje saradnje i novi modeli modernog obrazovanja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]