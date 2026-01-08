Bjelašnica pod metar i po snijega, temperature daleko ispod nule

Bjelašnica: Na olimpijskoj planini visina snježnog pokrivača iznosi 149 centimetra, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

Riječ je o jednoj od najvećih količina snijega koje su zabilježene do 8. januara.

Podsjećamo, tokom pandemije, 7. januara 2021. godine palo je oko 162cm snijega što je rekord za ovu planinu.

Prema vremenskim prognozama, u naredna tri dana očekuju se nove snježne padavine na Bjelašnici sa temperaturom i preko -15 stepeni Celzijusa.

Ljubitelji zimskih sportova mogu uživati u snijegu koji će se prema svemu sudeći zadržati duži vremenski period.