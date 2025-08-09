Blagi pad turističkih posjeta u BiH tokom juna 2025. godine

U Bosni i Hercegovini tokom juna 2025. godine zabilježeno je 202.480 turističkih posjeta. To je neznatno manje nego u maju iste godine – za 0,1 posto, dok je u poređenju s junom 2024. broj posjeta manji za 2,5 posto.

Turisti su u istom mjesecu ostvarili ukupno 408.776 noćenja, što je za 2,3 posto više nego u maju 2025, ali ipak 2,7 posto manje u odnosu na juni prethodne godine.

Strani turisti i dalje čine većinu – njihovo učešće u ukupnom broju noćenja iznosi 71 posto, dok su domaći turisti učestvovali sa 29 posto. Broj noćenja domaćih turista u junu bio je manji za 7,2 posto nego mjesec ranije, ali viši za 4,2 posto u poređenju s istim periodom prošle godine.

Noćenja stranih gostiju porasla su za 6,8 posto u odnosu na maj, ali su zabilježila pad od 5,2 posto na godišnjem nivou.

Najviše noćenja među stranim turistima ostvarili su posjetioci iz Turske (11,7%), Srbije (9,9%), Saudijske Arabije (8,9%), Hrvatske (7,9%), Njemačke (5,1%), Kine (4,7%) i Poljske (4,3%). Ove zemlje zajedno čine 52,5 posto ukupnog broja noćenja stranih gostiju, dok su preostalih 47,5 posto ostvarili turisti iz drugih država.

U junu 2025. godine turistima je bilo dostupno 21.806 smještajnih jedinica (sobe, apartmani i kampovi), što je povećanje od 1,1 posto u odnosu na isti mjesec 2024. godine. Broj raspoloživih kreveta porastao je za 5,5 posto, na ukupno 49.450.