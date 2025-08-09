Blagi pad turističkih posjeta u BiH tokom juna 2025. godine

Edina Rizvić Aščić
Turisti/Broj nocenja/Broj posjeta/ broj turista
Foto: Pexels/ Turisti u BiH

U Bosni i Hercegovini tokom juna 2025. godine zabilježeno je 202.480 turističkih posjeta. To je neznatno manje nego u maju iste godine – za 0,1 posto, dok je u poređenju s junom 2024. broj posjeta manji za 2,5 posto.

Turisti su u istom mjesecu ostvarili ukupno 408.776 noćenja, što je za 2,3 posto više nego u maju 2025, ali ipak 2,7 posto manje u odnosu na juni prethodne godine.

Strani turisti i dalje čine većinu – njihovo učešće u ukupnom broju noćenja iznosi 71 posto, dok su domaći turisti učestvovali sa 29 posto. Broj noćenja domaćih turista u junu bio je manji za 7,2 posto nego mjesec ranije, ali viši za 4,2 posto u poređenju s istim periodom prošle godine.

Noćenja stranih gostiju porasla su za 6,8 posto u odnosu na maj, ali su zabilježila pad od 5,2 posto na godišnjem nivou.

Najviše noćenja među stranim turistima ostvarili su posjetioci iz Turske (11,7%), Srbije (9,9%), Saudijske Arabije (8,9%), Hrvatske (7,9%), Njemačke (5,1%), Kine (4,7%) i Poljske (4,3%). Ove zemlje zajedno čine 52,5 posto ukupnog broja noćenja stranih gostiju, dok su preostalih 47,5 posto ostvarili turisti iz drugih država.

U junu 2025. godine turistima je bilo dostupno 21.806 smještajnih jedinica (sobe, apartmani i kampovi), što je povećanje od 1,1 posto u odnosu na isti mjesec 2024. godine. Broj raspoloživih kreveta porastao je za 5,5 posto, na ukupno 49.450.

pročitajte i ovo

Vijesti

Cijene nekretnina u Federaciji BiH porasle, stanovi skuplji sedam, a kuće 11 posto

Vijesti

Unošenje i iznošenje novca preko granice BiH: Šta morate znati?

Vijesti

Uginuli delfin pronađen kod Pelješkog mosta i Kleka

Tuzla i TK

Klizište u Srebreniku zatrpalo korito rijeke Tinje

Vijesti

Bitcoin oborio rekord od 118 hiljada dolara, prognoze podijelile investitore

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]