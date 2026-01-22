Venecijanski karneval 2026 održava se od 31. januara do 17. februara, a ove godine slavi olimpijsku godinu temom koja spaja historiju, umjetnost i sport, uz jasnu poruku o igri, izazovu i zajedništvu. U našem kraju Venecija je već godinama među najtraženijim i najprodavanijim putovanjima u zimskom periodu, djelom zbog atmosfere grada koji je kompaktan, fotogeničan i sadržajan, djelom zato što se karneval doživljava kao događaj koji se “gleda na ulici”, bez potrebe da stalno jurite program i satnicu.

U Veneciji je dovoljno da pređete nekoliko mostova, prođete kroz jednu kalu i već ste u drugom svijetu, kostimi, muzika, improvizovani performansi, maske koje se zaustave da poziraju, pa onda nestanu u masi. Upravo ta stalna izmjena scene objašnjava zašto se Venecijanski karneval često bira i za kratka putovanja, vikend aranžmane i jednodnevne izlete, putnici dobiju “veliki doživljaj” bez dugog putovanja kroz grad, jer je sve blizu i sve se dešava pred očima.

Venecijanski karneval 2026 i tema “Olympus – Alle origini del gioco”

Tema karnevala za 2026. nosi naziv “Olympus – Alle origini del gioco”, odnosno “u izvorištu igre”, i oslanja se na mitologiju, sklad tijela i uma, ali i na Veneciju iz prošlih stoljeća, kada je karneval bio velika pozornica takmičenja, akrobatskih nastupa, regata i nadmetanja po trgovima i kalama, kao svojevrsna preteča modernog sportskog duha.

Organizatori naglašavaju da će tokom manifestacije gradski prostori od Arsenala i Trga Svetog Marka, preko manjih trgova i ostrva, do Mestre i kopnenog dijela grada, biti uključeni u program koji spaja umjetnost, sport, mit, igru i masku.

Zašto je Venecijanski karneval omiljen putnicima iz našeg kraja

Prvi razlog je jednostavan, Venecija je grad u kojem se i bez “velike” rute dobije osjećaj putovanja, voda umjesto ulica, vaporetto umjesto autobusa, uske kale koje vode do trgova, pa onda opet u mirnije dijelove grada.

Drugi razlog su fotografije, čak i kad je vrijeme sivo, Venecija izgleda kao kadar iz filma, a karnevalske maske i kostimi naprave dodatni sloj vizuelne raskoši, zbog kojeg se ljudi vraćaju kući s materijalom koji izgleda kao da je sniman danima.

Treći razlog je ritam, karneval nije zatvoren u jednu lokaciju, nego se “rasipa” po gradu, pa putnik ima osjećaj da stalno nailazi na nešto novo.

Najpoznatije maske Venecijanskog karnevala i šta znače

Među najprepoznatljivijim maskama je bauta, tradicionalna maska koja prekriva lice i historijski je bila povezana s anonimnošću, u Veneciji je imala i društvenu ulogu jer je omogućavala da se status i identitet privremeno “izbrišu”, a ljudi kreću i razgovaraju slobodnije.

Colombina je polumaska koja prekriva oči i gornji dio lica, često bogato ukrašena, danas je čest izbor jer je elegantna i praktična za fotografije, lice ostaje djelimično vidljivo, a efekat maske je i dalje snažan.

Moretta je još jedan klasični motiv venecijanske maskirane tradicije, vizuelno jednostavnija i često doživljena kao profinjena, umjerena estetika, dok je “doktor kuge”, medico della peste, prepoznatljiv po kljunu i podsjeća na historijski period epidemija. Upravo je ovu masku karneval pretvorio u simbol koji svi odmah povezuju s Venecijom.

Od kada se održava Venecijanski karneval

Korijeni Venecijanskog karnevala vežu se za srednji vijek, u dokumentima se spominje već krajem 11. stoljeća, a često se navodi i 1162. godina kao važan trenutak ranog karnevalskog slavlja u Veneciji.

Savremeni, obnovljeni format manifestacije, onakav kakav danas poznajemo, zvanično je revitaliziran 1979. godine i od tada je rastao u globalno prepoznatljiv događaj.

Venecija kroz par detalja koje putnici pamte

Venecija u historijskom jezgru nema automobila, grad se doživljava pješice i na vodi, pa čak i kratka šetnja mijenja perspektivu. U karnevalskoj sezoni posebnu pažnju privlače mjesta koja su postala viralna na društvenim mrežama, među njima je i Libreria Acqua Alta, knjižara koju turisti često traže baš zbog fotografija i neobičnog enterijera.

Program, povorke i događaji koji prate Venecijanski karneval 2026

Tokom cijele manifestacije Venice Carnival Street Show animira kale i trgove Venecije, Mestre i ostrva, a vraćaju se i povorke alegorijskih kola u više lokacija, uz tradicionalne događaje poput commedia dell’arte, zvaničnog bala, programa “12 Marija”, kulturnih susreta i programa na Arsenalu, te međunarodnih “karnevala svijeta” na Trgu Svetog Marka.

Najavljen je i veliki vodeni spektakl u Arsenalu, s plesom, muzikom i svjetlom, kao centralni vizuelni događaj koji se često pamti i prepričava.

Kako Venecija živi u doba karnevala, detalje koje privlače pažnju možete pogledati u fotogaleriji “Karneval iz prve ruke”, a riječ je o fotografijama sa prošlogodišnjeg karnevala.

