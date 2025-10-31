Bogata ponuda domaćih proizvoda na Poljosajmu u Breškama

Devetnaesti Međunarodni poljoprivredni sajam u Breškama okupio je ove godine desetine izlagača iz cijele BiH, ali i susjednih zemalja. Sajam već gotovo dvije decenije predstavlja važnu platformu za male proizvođače koji ovdje mogu izložiti, prodati i promovirati svoje proizvode.

„Naš je cilj da promovišemo male poljoprivredne proizvođače koji treba da se osnaže putem ovakvih manifestacija, sajmova i stručnih skupova, gdje mogu čuti primjere dobre prakse iz Evrope, iz našeg okruženja, ali i iz BiH, jer i ovdje već imamo uspješne proizvođače“, rekao je Ilija Stojak, organizator Poljo sajma Breške.

„Poznaje se napredak u kvalitetu, imamo dosta pomaka i to se primijetilo još prošle godine. Ove godine, po mom mišljenju, način izlaganja je najbolji do sada – ljudi su ozbiljniji i vidi se da su iz sajma u sajam sve iskusniji. Kad se sjetimo kako je izgledala prva godina, a sada je već 19. sajam, može se reći da su i naši proizvođači postali punoljetni“, istakao je Stojak.

Podršku sajmu već tradicionalno daje Grad Tuzla, uz poruku da poljoprivreda ostaje jedna od ključnih grana lokalnog razvoja. „Veoma je važno da pokažemo raznovrsnost i bogatstvo poljoprivredne ponude koju imamo na području Grada Tuzle, ali i cijelog Tuzlanskog kantona. Drago mi je što ovaj poljosajam ima i međunarodni karakter, jer osim prezentacijskog i manifestacijskog dijela, sadrži i onaj edukativni. Na njemu učestvuju uvaženi profesori iz Hrvatske i drugih zemalja Evropske unije, koji prenose najnovija znanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, kako bismo iz godine u godinu jačali ovaj sektor“, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Izlagači su i ove godine ponudili bogat izbor proizvoda, od domaćih pekmeza, sokova i meda, do cvijeća, tinktura i ekološke hrane. Većina njih proizvodnju zasniva na porodičnoj tradiciji i prirodnim sastojcima, što kupci posebno cijene.

„Imamo svoje proizvode pčele, pčele imamo i imamo med, polen, propolis, imamo sokova – aronija, jabuka, malina – imamo pekmez, kiseli, slatki, od šljiva i tako“, rekao je Sead Turnadžić, izlagač.

„Živimo u turbulentnom vremenu, znamo svi kako je. Nekada nije bilo ovako – nije bilo ni automobila, ni industrije, ničega. A sada je, bogami, sve postalo opasno. Zato trebamo voditi više računa o zdravlju i koristiti ono što nam priroda daje. Ima toga, hvala Bogu – srijemoš, divlji luk… ali ga rijetko ko bere, a tako je zdrav“, istakao je Ćazim Bosankić, izlagač.

Posebnu pažnju posjetitelja privukli su učenici Osnovne škole Breške koji su izložili domaće kolače i sokove, a sav prihod planiraju iskoristiti za opremanje škole. „Otprilike, svi zajedno radimo da bismo usrećili druge ljude našim prirodnim proizvodima. Imamo raznovrsne slane i slatke kolače, domaće sokove i slične proizvode. Sve smo pravili uz pomoć naših roditelja i nena, po receptima iz naših kuća“, rekla je Tarik Kovačević, učenik OŠ Breške.

„Očekujem da će biti puno gužve i da će ljudi kupiti dosta proizvoda od nas. A novac koji skupimo planiramo iskoristiti za kupovinu ormara za školu, kako bismo imali mjesto za čuvanje stvari“, rekao je Haris Džafić, učenik OŠ Breške.

Sajam u Breškama traje naredna dva dana, a osim izložbenog i prodajnog dijela, posjetitelje očekuju brojne edukacije i stručna predavanja o savremenim trendovima u poljoprivredi, preradi i plasmanu domaćih proizvoda. Organizatori poručuju da je cilj da se kroz razmjenu znanja i iskustava dodatno unaprijedi razvoj poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu i šire.