Borac i Bosna u finalu Kupa BiH “Mirza Delibašić”

Foto: KK Bosna

Košarkaši Borca iz Banje Luke i sarajevske Bosne večeras od 20:00 sati u Banja Luci igraju finale Kupa BiH “Mirza Delibašić”.

Borac je jučer u polufinalu priredio veliko iznenađenje savladavši favoriziranu Igokeu rezultatom 87:83, čime je osigurao plasman u završnicu turnira. Domaći tim do pobjede su predvodili Nikola Šarić sa 20 i Nikola Makitan sa 18 postignutih poena. U redovima Igokee najefikasniji je bio reprezentativac Bosne i Hercegovine Aleksandar Lazić sa 18 koševa.

Bosna je ranije tokom dana izborila finale sigurnom pobjedom nad Širokim Brijegom rezultatom 90:71, bez većih neizvjesnosti.

S obzirom na to da je prošle godine trofej osvojila Igokea, već sada je izvjesno da će Kup Mirza Delibašić ove sezone dobiti novog pobjednika.

